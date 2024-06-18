Anaokulunda kesik baş cinayeti! Kanlı çarşaflara sarıp demir parmaklıklara astılar: Üzerindeki not kan dondurdu

Meksika'da, Tobasco eyaletinin Macuspana şehrinde bir anaokulunda kan donduran bir cinayet işlendi. Kafası kesilmiş ve kanlı çarşaflara sarılmış iki ceset okulun demir parmaklıklarına asıldı.

Cesetlerin üzerindeki not ise resmen kan dondurdu. Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) iki başı kesilmiş cesedin üzerine "İmza: CJNG" notunu bıraktı.

Cesetleri gören halk korku içinde polisi aradı ve ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri ilk incelemeleri yaptı.

KAN DONDURAN MESAJ

Meksika'nın en tehlikeli ve güçlü karteli olarak bilinen CJNG üyesi oldukları düşünülen suçluların demir parmaklıklara bıraktıkları not resmen kan dondurdu.

El Águila' ve 'El Bolsa' lakaplarıyla bilinen bir suçlu için çalışanlara yönelik tehdit içeren mesajda "Biz zaten Macuspana'dayız" yazıyordu.

CJNG'nin "komutanı" olduğu düşünülen kişi tarafından imzalanan tehdit mesajında bir de '88' sayısı yazıyordu. Notun yanı sıra, suç örgütünün Macuspana'da adam kaçırma ve gasp faaliyetleri yürütenlerle karşı karşıya geleceği konusunda göz dağı veriyordu.

KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

Kurbanların iki erkek ve bir kadından olduğu fakat kimliklerinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Devlet Güvenlik Bakanı Víctor Hugo Chávez, Nisan 2024'te yaptığı açıklamada CJNG'nin veya herhangi bir uyuşturucu kartelinin Tabasco'da faaliyet yürüttüğünü yalanlamıştı.

CJGN, lideri El Chapo'nun 2019'da hapse atılmasının ardından örgüt, Meksika'nın tamamında gücünü artırdı ve ülke sınırlarını da aştı. Adeta bir uyuşturucu imparatorluğuna dönüşen örgütün kurbanlarının kalplerini parçaladığı, vücutlarını asitle erittiği ve özellikle hamile kadınları hedef aldığı biliniyor.