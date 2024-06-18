Batı Şeria’da siyonist saldırı! İsrailli yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı

İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı.

TARIM ARAZİLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Nablus'un güneyindeki Burin köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldıran İsrailli grup, bir aracı ve tarım arazilerini ateşe verdi.

2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrailli yerleşimciler Nablus'un güneyindeki Burin köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Filistinlilere ait bir aracı ve tarım arazilerini ateşe veren İsrailli grup, Filistinlilere de fiziki saldırıda bulundu.

Filistin Kızılayı, İsrailli grubun saldırısı sonucu biri kadın 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

230 BİN YASA DIŞI İSRAİLLİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile İsrailli yerleşimciler saldırılarında 548 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.