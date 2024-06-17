Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore’ye gidiyor! Pjongyang duyurdu: 24 yıl sonra ilk kez

Kuzey Kore devlet medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü ülkeyi ziyaret edeceğini ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşeceğini duyurdu.

PUTİN KUZEY KORE'YE GİDİYOR

Rusya ile ABD arasında kriz derinleşirken Putin'in askeri iş birliğini genişletmeye odaklanan görüşmeler için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesi bekleniyor.

RUSYA DOĞRULADI

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Putin'in Kim'in daveti üzerine salı ve çarşamba günü Kuzey'e resmi bir ziyarette bulunacağını söyledi. Kuzey Kore devlet medyası ziyaret hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Rusya da eş zamanlı bir duyuruyla ziyareti doğruladı.

24 YIL SONRA İLK KEZ

Ziyaretin Putin'in 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtiliyor. Ziyaret, Pyongyang'ın, Kim'in nükleer silahları ve füze programının oluşturduğu tehdidi artıracak ekonomik yardım ve teknoloji transferleri karşılığında Putin'in Ukrayna'daki savaşını körüklemek için Moskova'ya çok ihtiyaç duyulan mühimmatı sağladığı bir silah anlaşmasına ilişkin uluslararası endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşecek.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri, ekonomik ve diğer iş birlikleri, Kim'in 2019'dan bu yana ilk kez Putin'le görüşmek üzere eylül ayında Rusya'nın Uzak Doğu'sunu ziyaret etmesinden bu yana keskin bir şekilde arttı.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer Kuzey'i, muhtemelen önemli askeri teknolojiler ve yardım karşılığında Rusya'ya Ukrayna'daki çatışmanın uzatılmasına yardımcı olmak için topçu, füze ve diğer askeri teçhizat sağlamakla suçladı. Hem Pyongyang hem de Moskova, Kuzey Kore'nin silah transferine ilişkin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edecek suçlamaları reddetti.