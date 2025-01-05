Prens William ve Harry’nin eski dadısının oğlu New Orleans’taki terör saldırısının kurbanı oldu

Kral Charles, Prens William ve Prens Harry'nin eski dadısının üvey oğlunun New Orleans'taki terör saldırısında ölmesinin ardından 'derinden üzüntü duyduğunu' söyledi.
Eski kraliyet dadısı Tiggy Legge- Bourke'nin üvey oğlu Edward Pettifer'in, Yeni Yıl'daki ürkütücü IŞİD saldırısında öldürülen 14 kişiden biri olduğu doğrulandı.
New Orleans adli tabibi, 31 yaşındaki adamın ölüm nedenini, Fransız Mahallesi'ndeki Bourbon Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından künt cisimle yaralanma olarak belirledi.