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DSÖ duyurdu: Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den haber alınamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in 27 Aralık'ta gözaltına aldığı Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 20:51 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 20:51
DSÖ duyurdu: Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye’den haber alınamıyor

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    Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini hedef almasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)


    İsrail'in baskın yaptığı ve yaktığı Kemal Advan Hastanesi'nin tamamen işlevsiz kaldığını hatırlatan Ghebreyesus, 27 Aralık'ta gözaltına alınmasından bu yana hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin güvenliği ve sağlık durumu hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını kaydetti.

    Hastane müdürü Husam Ebu Safiyye. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Hastane müdürü Husam Ebu Safiyye. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)


    Ghebreyesus, "İsrail'e, Safiyye'yi serbest bırakma çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)


    Hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze'deki insanların sağlık hizmetlerine erişmesi gerekiyor. Ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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