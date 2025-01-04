DSÖ duyurdu: Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye’den haber alınamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)



İsrail'in baskın yaptığı ve yaktığı Kemal Advan Hastanesi'nin tamamen işlevsiz kaldığını hatırlatan Ghebreyesus, 27 Aralık'ta gözaltına alınmasından bu yana hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin güvenliği ve sağlık durumu hakkında hiçbir güncel bilgi alamadıklarını kaydetti.