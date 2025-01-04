New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı

NBC News'in haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu ( FBI ) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan ortak açıklamada, eski bir ABD askeri olan Shamsud Din Jabbar'ın, Bourbon Caddesi'nde iki farklı noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdiği tespit edildi.

Teröristin aracında iki silah ve patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren bir uzaktan kumanda bulundu (Fotoğraf: AA)

PATLAYICI DÜZENEKLERİN NADİR BİR BİLEŞEN İÇERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, Jabbar'ın saldırıyı planlamak için haftalarca hazırlık yaptığına dikkat çekerken, patlayıcı düzeneklerin nadir bir bileşen içerdiğini ve bilinmeyen bir nedenle infilak etmediğini belirtti. Olayla ilgili FBI ve ATF'nin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

FBI, saldırgan Shamsud Din Jabbar'ın aracında iki silah ve patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren bir uzaktan kumanda ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, düzeneklerin nadir görülen bir bileşen içerdiği belirtilirken, bilinmeyen bir sebepten dolayı patlayıcıların infilak etmediği ifade edildi. FBI ve ATF, bu özel bileşiğin üretim sürecini belirlemek amacıyla soruşturmalarını sürdürüyor.