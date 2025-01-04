New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde, yeni yılın ilk saatlerinde Bourbon Caddesi'nde gerçekleşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı.
NBC News'in haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan ortak açıklamada, eski bir ABD askeri olan Shamsud Din Jabbar'ın, Bourbon Caddesi'nde iki farklı noktaya uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirdiği tespit edildi.
Teröristin aracında iki silah ve patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren bir uzaktan kumanda bulundu (Fotoğraf: AA)
PATLAYICI DÜZENEKLERİN NADİR BİR BİLEŞEN İÇERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yetkililer, Jabbar'ın saldırıyı planlamak için haftalarca hazırlık yaptığına dikkat çekerken, patlayıcı düzeneklerin nadir bir bileşen içerdiğini ve bilinmeyen bir nedenle infilak etmediğini belirtti. Olayla ilgili FBI ve ATF'nin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
FBI, saldırgan Shamsud Din Jabbar'ın aracında iki silah ve patlayıcı düzeneklerini aktifleştiren bir uzaktan kumanda ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, düzeneklerin nadir görülen bir bileşen içerdiği belirtilirken, bilinmeyen bir sebepten dolayı patlayıcıların infilak etmediği ifade edildi. FBI ve ATF, bu özel bileşiğin üretim sürecini belirlemek amacıyla soruşturmalarını sürdürüyor.
ABD'de terör saldırısı (Sosyal medya fotoğrafı)
SALDIRIYI PLANLAMAK İÇİN 6 HAFTA HAZIRLIK YAPMIŞ
Öte yandan, Jabbar'ın Texas eyaletinin Houston bölgesindeki evinde yapılan aramalarda, bomba yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin bulunduğu bildirildi.
ABD merkezli Associated Press'e (AP) konuşan emniyet yetkilileri, Shamsud Din Jabbar'ın Texas'ın Houston bölgesindeki evinde, bomba yapımında kullanıldığı düşünülen malzemelerin bulunduğunu açıkladı.
FBI tarafından yürütülen soruşturmada, Jabbar'ın saldırıda kullandığı aracı 14 Kasım'da kiraladığı ve saldırıyı planlamak için altı haftadan fazla bir süre harcamış olabileceği tespit edildi.