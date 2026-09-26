Meghan Markle'ın Whatsapp'ta numarası sızdırıldıktan sonra dönemin ikinci günü okul değiştirmişlerdi...Prens Harry'den çocuklarının yeni okuluna dair ilk açıklama!
Meghan Markle'ın telefon numarasının WhatsApp grubundan sızdırılması ve güvenlik endişeleri nedeniyle eğitim yılının henüz ikinci gününde okul değiştiren Prens Archie ve Prenses Lilibet'in yeni rutinine ilişkin Prens Harry'den açıklamalar geldi. Yaşanan Whatsapp krizinin ardından Sussex Dükü, çocukların yeni okulda mutlu olduğunu ve hafta başı sabahlarında zorlandıklarını belirtti.
Lojistik ve güvenlik endişeleri nedeniyle eğitim yılının başında okul değiştirdiklerini ifade eden Prens Archie ve Prenses Lilibet'in yeni okul rutini hakkında Prens Harry'den ve yakın kaynaklardan yeni açıklamalar geldi.
DÖNEMİN İKİNCİ GÜNÜNDE ÇOCUKLARININ OKULU DEĞİŞMİŞTİ
Sussex Dükü Harry, eşi Meghan Markle ve çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet ile 26 Ağustos'ta İngiltere'ye geri döndüler.
Ancak dönemin henüz ikinci gününde çocuklarının okulu değişti.
The People'ın haberine göre, okul döneminin üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra güncel durumu değerlendiren Prens Harry, işlerin yolunda gittiğini belirterek şunları söyledi: "Çocuklar okulda mutlu ve bu durum bana Birmingham'daki Invictus'a gerçekten odaklanmam için bir şans veriyor. Oyunlar gelecek yıl temmuz ayında."
Okul değişikliği yaşandığı sırada Sussex Dükü ve Düşesi'nin bir sözcüsü People'a yaptığı açıklamada, "Çocukların okul değiştirme kararı, ailenin güvenlik ekibiyle mevcut düzenlemelerin pratiklikleri üzerine yapılan bir görüşmenin ardından alındı" ifadelerini kullanmıştı.
MEGHAN MARKLE'IN TELEFON NUMARASI SIZDIRILMIŞTI
Marie Claire'in haberine göre, çocukların nakledildiği yeni okul ailenin yaşadığı yere çok daha yakın ve yoğun trafik alanlarının dışında bulunuyor. Ancak Meghan Markle'ın telefon numarasının WhatsApp grubundan sızdırılmasından dolayı okul değişikliğinin yaşandığı da iddiaların arasında yer aldı.
Prens Harry, kısa süre önce çocuklarının da bazen Pazartesi sabahları zorluk yaşadığını itiraf etti. Londra'daki WellChild Ödülleri'ne katıldığı sırada, çocukları Archie ve Lili hakkında "Bugün kahvaltıda biraz pazartesi sendromu yaşadılar" şeklinde konuştu.
Prens Harry'ye yakın bir kaynak, İngiltere'ye dönmenin onun bir süredir "üzerinde düşündüğü" bir şey olduğunu belirtirken, bir başka kaynak ise Sussex Dükü'nün çocuklarının "büyüdüğü dünyayı ve ailelerinin nereden geldiğini anlamalarını" istediğini vurguladı.
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