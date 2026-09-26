Lojistik ve güvenlik endişeleri nedeniyle eğitim yılının başında okul değiştirdiklerini ifade eden Prens Archie ve Prenses Lilibet'in yeni okul rutini hakkında Prens Harry'den ve yakın kaynaklardan yeni açıklamalar geldi.

Sussex Dükü Harry, Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prenses Lilibet (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

DÖNEMİN İKİNCİ GÜNÜNDE ÇOCUKLARININ OKULU DEĞİŞMİŞTİ

Sussex Dükü Harry, eşi Meghan Markle ve çocukları 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet ile 26 Ağustos'ta İngiltere'ye geri döndüler.

Ancak dönemin henüz ikinci gününde çocuklarının okulu değişti.

The People'ın haberine göre, okul döneminin üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra güncel durumu değerlendiren Prens Harry, işlerin yolunda gittiğini belirterek şunları söyledi: "Çocuklar okulda mutlu ve bu durum bana Birmingham'daki Invictus'a gerçekten odaklanmam için bir şans veriyor. Oyunlar gelecek yıl temmuz ayında."

Okul değişikliği yaşandığı sırada Sussex Dükü ve Düşesi'nin bir sözcüsü People'a yaptığı açıklamada, "Çocukların okul değiştirme kararı, ailenin güvenlik ekibiyle mevcut düzenlemelerin pratiklikleri üzerine yapılan bir görüşmenin ardından alındı" ifadelerini kullanmıştı.