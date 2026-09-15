Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet'i güvenlik korkusu nedeniyle alelacele okuldan aldı.

Çiftin sözcülüğünden yapılan açıklamada, kararın lojistik ve güvenlik önlemleri doğrultusunda verildiği vurgulanırken, okul yönetimine gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür edildi. Çocukların okulunun değiştirilmesinin trafikle ilgili olduğu belirtildi.

Konuya yakın kaynaklar, ailenin güvenlik ekibiyle yaptığı acil durum görüşmelerinin ardından bu radikal kararın alındığını belirtti.

İngiltere 'deki yeni okullarına henüz adım atan minik varislerin, güvenlikle ilgili yaşanan ciddi endişeler yüzünden adeta okuldan kaçırılırcasına uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Meghan ve Harry

KRALİYET AİLESİ'NDE GÜVENLİK KRİZİ Mİ VAR?

Yaşanan bu ani ayrılığın, Harry'nin İngiltere'deki resmi koruma statüsü tartışmalarının doruğa çıktığı bir döneme denk gelmesi ise "Kraliyet gizli bir krizle mi boğuşuyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Sussex çiftine yakın bir kaynak çocukların ve çiftin okulu, okuldaki diğer çocuklar ve velilerini çok sevdiğini de vurguladı.