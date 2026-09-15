Harry ve Meghan çocuklarını alelacele okuldan aldı! Kraliyet karışıyor
Prens Harry ve Meghan Markle, güvenlik endişeleri ve güzergah planlamasındaki eksiklikler nedeniyle çocukları Archie ve Lilibet'i okulun ilk günlerinin ardından alelacele başka bir kuruma nakletti. Yaşanan bu ani karar, Harry'nin devlet destekli polis koruması statüsüne ilişkin tartışmaların ve Ravec komitesinin gerçekleştirdiği kritik toplantıların hemen ardından büyük bir kraliyet krizini tetikledi.
Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle, çocukları Archie ve Lilibet'i güvenlik korkusu nedeniyle alelacele okuldan aldı.
ÇOCUKLARI ALELACELE OKULDAN ALDILAR
İngiltere'deki yeni okullarına henüz adım atan minik varislerin, güvenlikle ilgili yaşanan ciddi endişeler yüzünden adeta okuldan kaçırılırcasına uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.
Konuya yakın kaynaklar, ailenin güvenlik ekibiyle yaptığı acil durum görüşmelerinin ardından bu radikal kararın alındığını belirtti.
Çiftin sözcülüğünden yapılan açıklamada, kararın lojistik ve güvenlik önlemleri doğrultusunda verildiği vurgulanırken, okul yönetimine gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür edildi. Çocukların okulunun değiştirilmesinin trafikle ilgili olduğu belirtildi.
KRALİYET AİLESİ'NDE GÜVENLİK KRİZİ Mİ VAR?
Yaşanan bu ani ayrılığın, Harry'nin İngiltere'deki resmi koruma statüsü tartışmalarının doruğa çıktığı bir döneme denk gelmesi ise "Kraliyet gizli bir krizle mi boğuşuyor?" sorularını beraberinde getirdi.
Sussex çiftine yakın bir kaynak çocukların ve çiftin okulu, okuldaki diğer çocuklar ve velilerini çok sevdiğini de vurguladı.
KORUMALARI YAZ BOYUNCA OKULU İNCELEDİ
Sussex çiftinin korumalarının, yaz tatili boyunca okulu detaylıca incelediği bildirildi. Ancak güvenlik ekipleri, okulun ilk gününden önce okul giriş ve çıkış güzergahını usulüne uygun şekilde denetlemedi.
KRALİYET KRİZİNDEN HEMEN SONRA
İngiltere'ye döndüklerinden bu yana devlet destekli ilk güvenlik incelemesinden geçen Harry ve Meghan'ın okul değişikliği, bu gelişmenin hemen ardından geldi. Kraliyet Ailesi ve Kamu Figürlerini Koruma İcra Komitesi (Ravec), Sussex Dükü'ne yazılı bir bilgilendirme yaparak kendisinin ve Meghan'ın durumunun geçen hafta gerçekleştirilen bir toplantıda ele alındığını bildirdi.
Resmi görevlerinden ayrıldığı günden bu yana kendisine yönelik risklerin azalmadığını savunan Dük, İngiltere'de vergi mükelleflerinin vergileriyle sağlanan polis koruması hakkını geri alabilmek için yıllardır mücadele veriyor. Korumasının kaldırılmasına karşı hukuki bir süreç başlatan Harry'nin temyiz süreci geçen yılın mayıs ayına kadar devam etmiş, ancak Dük Temyiz Mahkemesi'nde açtığı davayı son aşamada kaybetmişti.