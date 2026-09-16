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Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle'ın numarası sızdırıldı

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocukları Archie ve Lilibet'i yeni okullarına kaydettikten hemen sonra beklenmedik bir güvenlik krizi ve trafik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Okul velilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubuna dahil olan Meghan'ın kişisel numarasını paylaşmasıyla başlayan mesaj sızıntısı büyük yankı uyandırırken, park eden araçların yarattığı darboğaz yüzünden koruma konvoyunun seyahat süresinin bir saate uzaması çifti çocukların okulunu henüz ikinci günde değiştirmeye zorladı. Bu hızlı okul değişikliği, Prens Harry'nin devlet destekli polis koruması için verdiği hukuk mücadelesi ve Kral Charles'ın çiftin artık çalışan kraliyet üyeleri olmadığını hatırlatan mektubuyla aynı döneme denk gelerek dikkatleri üzerine çekti.

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Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın okul velileriyle kurduğu WhatsApp iletişiminde kişisel numarasını paylaşması yeni bir güvenlik krizine yol açtı. Yaşanan trafik ve güvenlik sorunları nedeniyle çocukların okulu apar topar değiştirildi.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

WHATSAPP GRUBUNDA BEKLENMEDİK SIZINTI

The Sun'ın haberine göre, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin çocukları Archie (7) ve Lilibet (5), İngiltere'deki yeni okullarında eğitime başlamadan hemen önceki gece, Meghan Markle okulun velilerinden oluşan bir WhatsApp grubuna dahil oldu

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Gruptaki annelerin sıcak karşılama mesajlarına memnuniyetle yanıt veren Meghan, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba anneler! Sıcak karşılama için teşekkürler ❤️ Bu topluluğun bir parçası olduğum için çok mutluyum xx"

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Ancak bu samimi yazışmanın ekran görüntüsü kısa sürede dışarı sızdırıldı ve hızla yayılarak güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına neden oldu.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

TRAFİK YÜZÜNDEN OKUL DEĞİŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Söz konusu WhatsApp sızıntısı, çocukların yeni okullarındaki henüz ikinci günün ardından başka bir kuruma nakledilmesiyle eş zamanlı olarak duyuruldu. Meghan ve Prens Harry çifti, nakil kararına gerekçe olarak okul saatindeki yoğun trafiği gösterdi.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Koruma konvoyunun yolculuk süresi 35 dakikadan bir saate uzamıştı. Çiftin tercih ettiği yeni okulun bu tür trafik problemlerine sahip olmadığı ifade ediliyor.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

KRAL CHARLES'IN MEKTUBU

Okul değişikliği haberinin, Harry ve Meghan'ın 2020 yılından bu yana ilk resmi RAVEC güvenlik incelemesinden geçeceğinin duyurulmasından saatler sonra gelmesi dikkat çekti.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldıklarında ellerinden alınan devlet destekli silahlı polis korumasını geri alabilmek için uzun süredir uğraşıyor.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Daha önce İngiltere'nin ailesi için "güvensiz" olduğunu savunan Harry, İçişleri Bakanlığı'na karşı kaybettiği dava sonrasında kararı eleştirmişti. Öte yandan Kral Charles'ın geçtiğimiz haftalarda gönderdiği bir mektupta, Sussex çiftinin artık özel bireyler olduğunu ve çalışan kraliyet üyeleri statüsünde bulunmadıklarını hatırlattığı belirtildi.

Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle’ın numarası sızdırıldı

Tüm bu güvenlik ve protokol tartışmalarının gölgesinde Meghan Markle, Prens Harry'nin 42. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.

(Fotoğraflar The Sun ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Harry ve Meghan çocuklarını alelacele okuldan aldı! Kraliyet karışıyor
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya