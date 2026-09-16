Kraliyet ailesinde yeni güvenlik krizi: Meghan Markle'ın numarası sızdırıldı
Meghan Markle ve Prens Harry çifti, çocukları Archie ve Lilibet'i yeni okullarına kaydettikten hemen sonra beklenmedik bir güvenlik krizi ve trafik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Okul velilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubuna dahil olan Meghan'ın kişisel numarasını paylaşmasıyla başlayan mesaj sızıntısı büyük yankı uyandırırken, park eden araçların yarattığı darboğaz yüzünden koruma konvoyunun seyahat süresinin bir saate uzaması çifti çocukların okulunu henüz ikinci günde değiştirmeye zorladı. Bu hızlı okul değişikliği, Prens Harry'nin devlet destekli polis koruması için verdiği hukuk mücadelesi ve Kral Charles'ın çiftin artık çalışan kraliyet üyeleri olmadığını hatırlatan mektubuyla aynı döneme denk gelerek dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: