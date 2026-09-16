Daha önce İngiltere'nin ailesi için "güvensiz" olduğunu savunan Harry, İçişleri Bakanlığı'na karşı kaybettiği dava sonrasında kararı eleştirmişti. Öte yandan Kral Charles'ın geçtiğimiz haftalarda gönderdiği bir mektupta, Sussex çiftinin artık özel bireyler olduğunu ve çalışan kraliyet üyeleri statüsünde bulunmadıklarını hatırlattığı belirtildi.