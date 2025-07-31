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Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih!

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna ile bir uzlaşıya varması için 8 Ağustos’a kadar süre tanıdığını bildirdi.

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Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih!

ABD, Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için son tarih verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre verdiği bildirdi.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih (AA)Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih (AA)

Kelley, Trump'ın 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek bir anlaşma istediğini açıkça belirttiğini aktararak, "Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı bir barış için müzakere etmelidir. Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Başkan Trump bunun 8 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih (İHA)Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih (İHA)

Kelley, ABD'nin barışı güvence altına almak için ek tedbirler uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih (AA)Rusya-Ukrayna arasında ateşkes | Trump'tan Putin'e savaşa son vermesi için son tarih (AA)

Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD'nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

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