ABD'den Filistin Yönetimi ve FKÖ yetkililerine yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Filistin Yönetimi yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yaptırım uyguladığı ve bu grupları barış çabalarını baltalamakla suçladığı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD'YE SEYAHAT ENGELİ

Açıklamada, bu adımın hedef alınan kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek için vize almasını engellediği belirtiliyor. Açıklamada, Filistin Yönetimi'nin ICC ve Dünya Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla tazminat arama girişimleri, Tel Aviv'in "terör" suçlusu olarak adlandırdığı kişilere ve ailelerine verdiği burslar, okullar da dahil olmak gibi faaliyetlerine atıfta bulunuluyor.

Açıklamada, "Taahhütlerini yerine getirmemeleri ve barış umutlarını baltalamaları durumunda, FKÖ ve PA'nın sonuçlarını uygulamak ve onları sorumlu tutmak ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusundadır" ifadeleri yer aldı.