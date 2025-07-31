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İsveç hükümetinden AB'ye İsrail'e baskı çağrısı: Ticareti durdurun

İsveç hükümeti Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ticareti durdurması için çağrı yaptı. Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sivilleri aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının savaş suçu teşkil ettiğini söyledi ve "İsrail'in taahhütlerini yerine getirdiğini göremiyoruz. O zaman ek baskı uygulamamız gerektiği sonucuna varıyoruz." ifadelerini kullandı. Başbakan Ulf Kristersson, X platformunda İsrail'e yönelik ekonomik baskının artırılması gerektiğini belirtti.

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İsveç hükümetinden AB'ye İsrail'e baskı çağrısı: Ticareti durdurun

İsveç hükümeti, AB'nin İsrail ile ticaret anlaşmasını dondurmasını ve Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin vermesi için ülkeye baskı yapmasını istiyor. Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sivilleri aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının savaş suçu teşkil ettiğini söylüyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, EPAİsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, EPA

İSVEÇ'TEN İSRAİL'E BASKI ÇAĞRISI

İsveç ayrıca AB ile İsrail arasında 10 Temmuz'da imzalanan ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin şartları içeren ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesini istiyor.

"İSRAİL TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Gazze'deki durumun son zamanlarda daha da kötüleştiğini söyledi ve "İsrail'in taahhütlerini yerine getirdiğini göremiyoruz. O zaman ek baskı uygulamamız gerektiği sonucuna varıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Takvim Fotoğraf Arşiviİsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Takvim Fotoğraf Arşivi

Başbakan Ulf Kristersson, X platformunda İsrail'e yönelik ekonomik baskının artırılması gerektiğini ve İsrail hükümetinin Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılmasına izin vermesi gerektiğini yazdı ve "Gazze'deki durum gerçekten korkunç ve İsrail en temel yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve insani yardım konusunda anlaşmalar yapmıyor." ifadelerini kullandı.

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