ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı
ABD'nin Texas eyaletinde rutin eğitim uçuşu yapan AH-64 Apache tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevrede tahliye uygulandı.
ABD'nin Texas eyaletinde Fort Hood Üssü'nden kalkan AH-64 Apache tipi askeri helikopter, Salado kenti yakınlarında düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot yaşamını yitirdi.
ABD'li askeri bir yetkili, helikopterin kaza sırasında rutin eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI
Helikopterin boş bir tarlaya düşmesinin ardından bölgede geniş çaplı yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 100 dönümlük alana yayıldığı bildirildi.
Yerel ekipler yangına müdahale ederken, çevredeki bazı evler için tahliye uygulandı. Kazada helikopterin herhangi bir bina veya yapıya çarpmadığı belirtildi.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Fort Hood'un kriminal soruşturma birimi, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer şu ana kadar kazanın nedenine ilişkin teknik arıza, pilotaj hatası veya başka bir ihtimal konusunda resmi açıklama yapmadı.
Hayatını kaybeden 2 askerin kimliklerinin, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmasının ardından açıklanacağı belirtildi.