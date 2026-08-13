ABD'nin Texas eyaletinde düşen AH-64 Apache tipi askeri helikopterin ardından bölgede yangın çıktı. (Fotoğraflar: AA, Reuters)

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Helikopterin boş bir tarlaya düşmesinin ardından bölgede geniş çaplı yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 100 dönümlük alana yayıldığı bildirildi.

Yerel ekipler yangına müdahale ederken, çevredeki bazı evler için tahliye uygulandı. Kazada helikopterin herhangi bir bina veya yapıya çarpmadığı belirtildi.