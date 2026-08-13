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ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde rutin eğitim uçuşu yapan AH-64 Apache tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevrede tahliye uygulandı.

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ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde Fort Hood Üssü'nden kalkan AH-64 Apache tipi askeri helikopter, Salado kenti yakınlarında düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 pilot yaşamını yitirdi.

ABD'li askeri bir yetkili, helikopterin kaza sırasında rutin eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD'nin Texas eyaletinde düşen AH-64 Apache tipi askeri helikopterin ardından bölgede yangın çıktı. (Fotoğraflar: AA, Reuters)ABD'nin Texas eyaletinde düşen AH-64 Apache tipi askeri helikopterin ardından bölgede yangın çıktı. (Fotoğraflar: AA, Reuters)

KAZANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Helikopterin boş bir tarlaya düşmesinin ardından bölgede geniş çaplı yangın çıktı. Alevlerin yaklaşık 100 dönümlük alana yayıldığı bildirildi.

Yerel ekipler yangına müdahale ederken, çevredeki bazı evler için tahliye uygulandı. Kazada helikopterin herhangi bir bina veya yapıya çarpmadığı belirtildi.

ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı-3

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fort Hood'un kriminal soruşturma birimi, kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer şu ana kadar kazanın nedenine ilişkin teknik arıza, pilotaj hatası veya başka bir ihtimal konusunda resmi açıklama yapmadı.

Hayatını kaybeden 2 askerin kimliklerinin, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

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ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı-5 ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı-6 ABD'de eğitim uçuşundaki AH-64 Apache düştü: 2 pilot öldü, bölgede yangın çıktı-7

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