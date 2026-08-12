Trump'ın en güvendiği yardımcılarından biriydi! Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt'in görevden ayrılacağını açıkladı. Basın sözcülüğünü üstlenen en genç kişi olan 28 yaşındaki Karoline Leavitt, Mayıs ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirmek için aldığı kısa izin sürecinin ardından Beyaz Saray'a dönmüştü.

ABD'de siyasi kulislerin ve medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri olan ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde basın danışmanlığı görevini üstlenen Karoline Leavitt, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) hareketinin en ön saflarında yer alan savunucuları arasında dikkat çekiyor.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt görevden ayrılıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

"EN GÜVENDİĞİ YARDIMCILARINDAN BİRİ"

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Leavitt'in ayrılışını duyurarak onu "en güvendiği yardımcılarından biri" şeklinde tanımlamadı. Trump, Leavitt'in güzel çocukları ve ailesiyle vakit geçirmek amacıyla ay sonunda görevinden ayrılacağını belirterek bu kararı tamamen anladığını ve saygı duyduğunu ifade etti.

DIŞ DANIŞMAN OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Trump, "Karoline artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak. Biz de tarihe meydan okuyarak ara seçimleri kesin olarak kazanmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu.