İkinci Kandil sönüyor: PKK'nın Irak uzantısı YBŞ'den silah bırakma kararı... "Sincar boşaltılacak, unsurlar orduya entegre olacak"
Terörsüz Türkiye ile birlikte yapı taşları döşenen terörsüz bölge hedefinde tarihi adım atılıyor. Bakan Fidan’ın geçtiğimiz hafta Bağdat’a yaptığı ziyarette son şekli verildiği öğrenilen yeni güvenlik politikası kapsamında, PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantısı YBŞ unsurlarının silah bırakarak Irak ordusuna entegre edileceği duyuruldu. Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun tamamen federal hükümete devredileceğini bildirdi. Anayasa gereği silahlı kuvvetler dışında askeri grup kurulamayacağını hatırlatan Numan, silahların devlet kontrolünde toplanması amacıyla başlatılan sürecin bölge için yeni dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.
Terörsüz Türkiye stratejisi "terörsüz bölge" için şemsiye görevi görüyor.
Türkiye'de feshedilen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısının ardından Irak varyasyonu da silah bırakıyor.
Irak'ta federal hükümet, ülkedeki silahlı grupları devlet kontrolü altına alma stratejisi kapsamında Sincar bölgesinde kritik adım atıyor.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin doğrudan gözetim ve takibinde yürütülen süreçle, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı konumundaki YBŞ unsurlarının silah bırakarak Irak ordusuna entegre edileceği açıklandı.
YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI
Gelişmeleri Irak resmi haber ajansı INA'ya değerlendiren Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.
SİLAHLAR TOPLANACAK
Atılan adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini anlatan Numan, "Bu adım, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını kesin dille yasakladığını hatırlatan Numan, "Anayasal sınırlar içinde kalarak, devletin resmi güvenlik aygıtı dışındaki hiçbir silahlı oluşuma müsaade edilmeyecek." diye konuştu.
TÖREN SİNCAR'DA
Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak güvenlik güçleri arasında varılan anlaşma kapsamında, YBŞ üyesi 2 bin silahlı örgüt unsurunun bugün Irak güvenlik güçlerine resmen katılması bekleniyor.
YBŞ'nin Irak ordusuna entegrasyonu kapsamında, YBŞ ve Irak hükümeti tarafından bugün Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da ortak açıklama yapılacak.
Irak hükümetinin söz konusu törene Irak Başbakanlık Ofisi, Irak Ulusal İstihbarat Servisi (INIS) ve Irak Genelkurmay Başkanlığından yaklaşık 20 yetkiliyle katılması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEN HASSAS DOKUNUŞ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 7 Ekim 2026'daki açıklamasında, PKK iltisaklı YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasını "Terörsüz Türkiye" sürecinin Irak boyutundaki önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirmişti.
Çelik, Sincar'da merkezi yönetimin kontrolü sağlamasının ardından Başika-Zilkan'ın 60 günlük süre içinde kademeli devrinin öngörüldüğünü belirtmişti.
Sincar'daki silahlı varlığın sona erdirilmesi ve silahların devlet kontrolüne alınması, Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefinin Irak ayağında somut sonuç üretmesi açısından kritik önem taşıyor.