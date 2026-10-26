SİLAHLAR TOPLANACAK

Atılan adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini anlatan Numan, "Bu adım, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını kesin dille yasakladığını hatırlatan Numan, "Anayasal sınırlar içinde kalarak, devletin resmi güvenlik aygıtı dışındaki hiçbir silahlı oluşuma müsaade edilmeyecek." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı YBŞ'nin silah bırakarak Irak ordusuna katılması kararlaştırılırken, Sincar Dağı'nın kontrolü tamamen federal makamlara geçiyor.

TÖREN SİNCAR'DA

Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak güvenlik güçleri arasında varılan anlaşma kapsamında, YBŞ üyesi 2 bin silahlı örgüt unsurunun bugün Irak güvenlik güçlerine resmen katılması bekleniyor.

YBŞ'nin Irak ordusuna entegrasyonu kapsamında, YBŞ ve Irak hükümeti tarafından bugün Sincar Dağı'nın en yüksek noktası olan Çelmera'da ortak açıklama yapılacak.

Irak hükümetinin söz konusu törene Irak Başbakanlık Ofisi, Irak Ulusal İstihbarat Servisi (INIS) ve Irak Genelkurmay Başkanlığından yaklaşık 20 yetkiliyle katılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN HASSAS DOKUNUŞ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 7 Ekim 2026'daki açıklamasında, PKK iltisaklı YBŞ'nin silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasını "Terörsüz Türkiye" sürecinin Irak boyutundaki önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirmişti. Çelik, Sincar'da merkezi yönetimin kontrolü sağlamasının ardından Başika-Zilkan'ın 60 günlük süre içinde kademeli devrinin öngörüldüğünü belirtmişti. Sincar'daki silahlı varlığın sona erdirilmesi ve silahların devlet kontrolüne alınması, Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hedefinin Irak ayağında somut sonuç üretmesi açısından kritik önem taşıyor.