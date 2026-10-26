İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde çadırları vurdu: İHA'larla yangın mühimmatları attılar... 1'i çocuk 3 şehit
Ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır kentleri kan gölüne çevirdi. Düzenlenen alçak saldırıda biri çocuk üç sivil katledildi, onlarca masum insan yaralandı. İşgalci güçler yalnızca çadırları vurmakla kalmayıp, Gazze'nin doğusunda insansız hava araçlarıyla yangın çıkarıcı bombalar kullandı. Tuffah Mahallesi'nde ise geride bırakılan patlayıcı yüklü askeri aracı uzaktan kumandayla patlattı.
İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi hiçe sayarak masum sivillerin kanını dökmeye devam ediyor. Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef alan acımasız saldırılarda, biri çocuk üç kişi şehit oldu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Han Yunus kentinin güneyinde hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilerin barındığı derme çatma çadırları acımasızca vurdu.
Düzenlenen saldırıda Curi İslam es-Sufi isimli masum çocuk, 21 yaşındaki Husam Fahri Muhammed ez-Zamli ve 24 yaşındaki Tamir Ebu Sümeyne katledildi.
Kanlı saldırıda çok sayıda sivil de ağır yaralandı.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA YANGIN ÇIKARICI BOMBA ATTILAR
İşgalci güçlerin Gazze Şeridi'ndeki terörü Han Yunus ile sınırlı kalmadı.
Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından yangın çıkarıcı bombalar atıldı.
Bölgenin farklı noktalarına yönelik topçu atışları aralıksız sürerken, İsrail askerleri zırhlı araçlarla ilerleyerek sivil alanlardaki yıkımı derinleştirdi.
TUFFAH MAHALLESİ'NDE UZAKTAN KUMANDALI TUZAK
İsrail ordusunun sivil katliamında başvurduğu insanlık dışı yöntemler Tuffah Mahallesi'nde de kendini gösterdi.
İşgalci güçler, mahalleye geride bıraktıkları patlayıcı yüklü askeri aracı uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirerek bölgede büyük yıkıma yol açtı.
10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusunun neredeyse her gün bölgede düzenlediği saldırılar, uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alındığını bir kez daha kanıtladı.