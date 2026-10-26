İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi hiçe sayarak masum sivillerin kanını dökmeye devam ediyor. Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef alan acımasız saldırılarda, biri çocuk üç kişi şehit oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi açıkça ihlal ederek sivil katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Kanlı saldırıda çok sayıda sivil de ağır yaralandı.

TUFFAH MAHALLESİ'NDE UZAKTAN KUMANDALI TUZAK

İsrail ordusunun sivil katliamında başvurduğu insanlık dışı yöntemler Tuffah Mahallesi'nde de kendini gösterdi.

İşgalci güçler, mahalleye geride bıraktıkları patlayıcı yüklü askeri aracı uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirerek bölgede büyük yıkıma yol açtı.

10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail ordusunun neredeyse her gün bölgede düzenlediği saldırılar, uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alındığını bir kez daha kanıtladı.

Han Yunus'un güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlenen acımasız saldırıda küçük yaştaki Curi İslam es-Sufi, 21 yaşındaki Husam Fahri Muhammed ez-Zamli ve 24 yaşındaki Tamir Ebu Sümeyne hayatını kaybetti. (Arşiv fotoğraf: AA)