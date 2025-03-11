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Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan ABD’ye rest geldi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e gönderdiğini söylediği mektubun ardından Pezeşkiyan İran'ın tehdit altındayken ABD ile müzakere etmeyeceğini söyledi ve Trump'a "Ne istersen onu yap" dedi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 21:43
Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD Başkanı Donald Trump'a resmen rest çekti. Pezeşkiyan İran'ın tehdit altındayken ABD ile müzakere etmeyeceğini söyledi ve Başkan Donald Trump'a "Ne istersen onu yap" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, AAİran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, AA

İRAN'DAN ABD'YE REST

Pezeşkiyan "Onların (ABD'nin) emir vermesi ve tehditler savurması bizim için kabul edilemez. Sizinle pazarlık bile yapmam. Ne istiyorsanız onu yapın" dedi.

TRUMP "HMANEY'E MEKTUP YOLLADIM" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta İran'ın dini lideri Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini söyledi. Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

Trumptan İranın dini lideri Hamaneye nükleer mektupTrumptan İranın dini lideri Hamaneye nükleer mektup

HAMANEY'DEN MÜZAKERE YOK CEVABI

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın müzakerelere zorlanmayacağını söylemişti.

Trump, Tahran'la anlaşmaya açık olduğunu dile getirirken başkanlığının ilk döneminde İran'ı küresel ekonomiden izole etmek ve petrol ihracatını sıfıra indirmek için uyguladığı "azami baskı" kampanyasını yeniden başlattı.

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