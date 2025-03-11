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Tel Aviv’den 60 gün daha ateşkes teklifi! Talep 10 İsrailli esir

İsrail’in Gazze’deki 10 esir karşılığında ateşkesi 60 gün daha uzatmayı teklif ettiği iddia edildi. İsrail'in arabuluculara sunduğu teklifin "60 günlük ateşkesin devreye girdiği ilk gün Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli sağ esirin, son gün ise geri kalan esirlerin serbest bırakılmasını" içerdiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 23:13 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 23:13
Tel Aviv’den 60 gün daha ateşkes teklifi! Talep 10 İsrailli esir

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İsrail Kassam Tugayları'nın elinde olan 10 İsrailli esire karşılık Gazze'de ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını teklif etti.

TEL AVİV'DEN ŞÜPHELİ TEKLİF

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, saldırıları tamamen sona erdirmeyi reddeden Tel Aviv'in sunduğu teklifin uygulanabilirliği konusunda şüpheler olduğu ifade edildi.

Gazze, AAGazze, AA

60 GÜN DAHA ATEŞKES

Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katıldığı, İsrail müzakere heyetinin Doha'daki görüşmeleri sürdürdüğü ve ateşkesi Witkoff'un teklifine uygun olarak 60 gün uzatmayı kabul ettiği aktarıldı.

TALEP 10 İSRAİLLİ ESİR

İsrail'in arabuluculara sunduğu teklifin "60 günlük ateşkesin devreye girdiği ilk gün Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli sağ esirin, son gün ise geri kalan esirlerin serbest bırakılmasını" içerdiği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'in saldırıları tamamen durdurmayı reddetmesinden dolayı bu girişimin uygulanabilirliğine ilişkin şüpheler barındırdığı kaydedildi.

Gazze, AAGazze, AA

YENİ MÜZAKERE TURU BAŞLADI

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, birinci aşaması sona ermesine karşın ikinci aşama müzakerelerinin hala başlamadığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, dün de Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

İsrail müzakere heyetinin dün "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turunun başladığını açıklamıştı.

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