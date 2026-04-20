CANLI YAYIN
Geri

Peter Magyar’dan Netanyahu'ya rest: "Topraklarımıza girerse tutuklanır"

Macaristan’da seçim zaferi sonrası dış politika rotası değişiyor. Tisza lideri Peter Magyar, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliğini sürdüreceğini ve mahkeme kararlarına tam uyum göstereceğini ilan etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan'ı ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söyleyemesi ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini açıkladı.
  • Magyar, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini 2 Haziran tarihine kadar durduracağını belirtti.
  • UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında 2024 yılı Kasım ayında Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
  • Eski Başbakan Viktor Orban, Netanyahu'yu Nisan 2025'te Budapeşte'ye davet etmiş ve tutuklama emrine rağmen dokunulmazlık güvencesi vermişti.
  • Tisza Partisi lideri Magyar, 12 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerini kazanarak Orban'ın 16 yıllık iktidarına son verdi.

Macaristan'ın Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Macaristan'ı ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söyleyerek, "Eğer bir ülke UCM üyesi ise ve UCM tarafından aranan bir kişi topraklarınıza girerse, o kişinin gözaltına alınması gerekir" dedi.

Peter Magyar. (Fotoğraflar: EPA)

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerini kazanan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında yakalama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Avrupa'daki güçlü müttefiki Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son veren Magyar, Başbakan Orban'ın ülkeyi UCM'den çekme yönündeki adımını tersine çevireceğini yeniden teyit etti. Magyar, ülkesinin UCM'den çekilme sürecini 2 Haziran tarihine kadar durduracağını söyledi.

Macaristan'ın Orban liderliğinde başlattığı UCM'den çekilme sürecini bir yıllık müddet tamamlanmadan durdurmayı hedeflediğini açıklayan Magyar, gazetecilerin bu kararın sonbaharda Macaristan'ı ziyaret etmeyi planlayan İsrail Başbakanı Netanyahu için ne anlama geleceği sorusuyla karşılaştı.

Magyar basın mensuplarının sorusuna, "Bunu İsrail Başbakanına açıkça ifade ettim. Tisza hükümeti, bu süreci durdurmak ve Macaristan'ın UCM üyesi olarak kalmasını sağlamak konusunda kararlıdır. Eğer bir ülke UCM üyesi ise ve UCM tarafından aranan bir kişi topraklarınıza girerse, o kişinin gözaltına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Orban UCM kararını uygulamamış, Netanyahu'yu Budapeşte'de ağırlamıştı.

BM'nin soykırım ve savaş suçlarını yargılayan mahkemesi UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında 2024 yılı Kasım ayında Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Diğer yandan Macaristan Başbakanı Orban, uluslararası izolasyona maruz kalan Netanyahu'yu başkent Budapeşte'ye davet etmiş ve ziyaret öncesinde ülkesinin UCM'den çekileceğini duyurmuştu. Macaristan hükümeti, Netanyahu'nun 2025 yılı Nisan ayında halen mahkemenin üyesi olmasına rağmen Budapeşte'deki ziyareti sırasında İsrailli lideri tutuklamayı reddetmiş ve Orban, Netanyahu'ya dokunulmazlık güvencesi vermişti.

Macaristan'ın Seçilmiş Başbakanı Magyar, seçim zaferinin ardından ülkesinin bundan böyle AB'nin radikal İsrailli yerleşimciler aleyhindeki yaptırım kararlarını da veto etmeyebileceğini duyurmuştu.

