Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini açıkladı.

Peter Magyar. (Fotoğraflar: EPA) Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerini kazanan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında yakalama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Avrupa'daki güçlü müttefiki Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son veren Magyar, Başbakan Orban'ın ülkeyi UCM'den çekme yönündeki adımını tersine çevireceğini yeniden teyit etti. Magyar, ülkesinin UCM'den çekilme sürecini 2 Haziran tarihine kadar durduracağını söyledi. Macaristan'ın Orban liderliğinde başlattığı UCM'den çekilme sürecini bir yıllık müddet tamamlanmadan durdurmayı hedeflediğini açıklayan Magyar, gazetecilerin bu kararın sonbaharda Macaristan'ı ziyaret etmeyi planlayan İsrail Başbakanı Netanyahu için ne anlama geleceği sorusuyla karşılaştı. Magyar basın mensuplarının sorusuna, "Bunu İsrail Başbakanına açıkça ifade ettim. Tisza hükümeti, bu süreci durdurmak ve Macaristan'ın UCM üyesi olarak kalmasını sağlamak konusunda kararlıdır. Eğer bir ülke UCM üyesi ise ve UCM tarafından aranan bir kişi topraklarınıza girerse, o kişinin gözaltına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.