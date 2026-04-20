İngiltere hükümeti, toplumsal huzuru bozmaya yönelik girişimlere karşı tavrını netleştirdi.
Daha önce Müslümanları hedef alan açıklamaları ve kutsal değerlere yönelik provokasyonlarıyla gündeme gelen Amerikalı Valentina Gomez'in, Londra'daki "Krallığı Birleştir" eylemine katılma planı bakanlık engeline takıldı. Müslüman kuruluşların başvurusu üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Gomez'e daha önce verilen giriş onayını resmi bir kararla geri çekti.
MÜSLÜMAN KURULUŞLAR DEVREYE GİRDİ
İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez'in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.
BAKAN MAHMOOD'UN TALİMATIYLA İPTAL EDİLDİ
Gelen tepkileri ve Gomez'in geçmişteki eylemlerini değerlendiren İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez'in ülkede bulunmasının kamu düzeni açısından risk teşkil ettiğine hükmetti. Mahmood'un talimatıyla, Kolombiya doğumlu ABD vatandaşı Gomez'in giriş belgesi "istenmeyen kişi" statüsü kapsamında iptal edildi.
Açıklamada, "İngiliz hükümetinin aldığı bu karar son derece doğru bir adımdır ve dezenformasyon ile nefreti körüklemeyi seçen diğer kişiler için de caydırıcı bir emsal teşkil etmelidir"
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA
Yasak kararının arkasındaki en çarpıcı nedenlerden birinin ise Gomez'in doğrudan İngiliz devlet yetkililerini hedef alan hakaretleri olduğu ortaya çıktı.
Lordlar Kamarası Üyesi Barones Shaista Gohir'in eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Gomez, haddini aşan ifadeler kullandı. Barones Gohir'e yönelik, dini değerleri de hedef alan ve hakaret içeren çirkin sözleri, İngiliz makamları nezdinde bardağı taşıran son damla olarak nitelendirildi.
"Eğer konuşmadan duramıyorsan, kocan Muhammed'e seni terbiye etmesini söylerim"
Bu son saldırgan tutum, Gomez'in kamu güvenliği ve toplumsal barış için "istenmeyen kişi" ilan edilme sürecini hızlandırdı.
Söz konusu sosyal medya fenomeni, İslam karşıtı görüşlerini paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyor ve daha önce bir Kuran'ı alev makinesiyle yakarken çekilmiş bir videosunu yayınlamıştı.
26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, daha önce düzenlenen ve 110.000 ila 150.000 kişinin katıldığı "Birleşik Krallık" mitingine katılmış ve konuşma yapmıştı. Eylül ayındaki etkinlikte kalabalığa şöyle seslenmişti: "Eğer bu tecavüzcü Müslümanlar iktidara gelirse, sadece kadınlarınıza tecavüz etmekle kalmayacaklar, oğullarınızın da başını kesecekler."
KANYE WEST İÇİN DE AYNI UYGULAMA YAPILMIŞTI
İngiltere, sadece Gomez'e değil, toplumu kutuplaştıran diğer isimlere karşı da sıkı önlemler alıyor. Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü rapçi Kanye West de Nazi yanlısı paylaşımları nedeniyle benzer bir kararla İngiltere'ye alınmamıştı.
Amerikalı rapçi West'in, Wireless Festivali kapsamında Londra'da sahne alması planlanıyordu.
Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı, toplumsal huzuru korumak adına aynı "kamu yararına uygun olmama" maddesini devreye sokarak West'in ülkeye girişine geçit vermemişti.
West daha sonra yorumları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğuna bağlamıştı.
"UNITE THE KINGDOM" EYLEMİ
İngiltere, geçtiğimiz Eylül ayında yüz binden fazla kişinin katıldığı iddia edilen göçmen karşıtı eylemlerin ardından, Mayıs ayındaki yeni yürüyüş dalgasıyla birlikte yüksek gerilimli bir sürece giriyor.
"Unite the Kingdom" adı altında organize edilen bu etkinliklerin, radikal grupları cesaretlendirerek sokaklarda azınlık topluluklarını hedef alan şiddet olaylarını tetiklemesinden ciddi endişe duyuluyor.
İngiliz hükümeti, toplumsal barışı korumak amacıyla Valentina Gomez gibi dışarıdan gelen kışkırtıcı figürlerin vizesini iptal ederek süreci proaktif bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Bu hassas dönemde, özellikle gurbetçi toplumumuzun provokasyonlara karşı uyanık olması, kalabalık protesto alanlarından ve gerilimin yüksek olduğu bölgelerden uzak durarak sağduyulu bir duruş sergilemesi hayati önem taşıyor.