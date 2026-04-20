26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, daha önce düzenlenen ve 110.000 ila 150.000 kişinin katıldığı "Birleşik Krallık" mitingine katılmış ve konuşma yapmıştı. Eylül ayındaki etkinlikte kalabalığa şöyle seslenmişti: "Eğer bu tecavüzcü Müslümanlar iktidara gelirse, sadece kadınlarınıza tecavüz etmekle kalmayacaklar, oğullarınızın da başını kesecekler."

Söz konusu sosyal medya fenomeni, İslam karşıtı görüşlerini paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyor ve daha önce bir Kuran'ı alev makinesiyle yakarken çekilmiş bir videosunu yayınlamıştı.

Bu son saldırgan tutum, Gomez'in kamu güvenliği ve toplumsal barış için "istenmeyen kişi" ilan edilme sürecini hızlandırdı.

"Eğer konuşmadan duramıyorsan, kocan Muhammed'e seni terbiye etmesini söylerim"

Lordlar Kamarası Üyesi Barones Shaista Gohir'in eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Gomez, haddini aşan ifadeler kullandı. Barones Gohir'e yönelik, dini değerleri de hedef alan ve hakaret içeren çirkin sözleri, İngiliz makamları nezdinde bardağı taşıran son damla olarak nitelendirildi.

Yasak kararının arkasındaki en çarpıcı nedenlerden birinin ise Gomez'in doğrudan İngiliz devlet yetkililerini hedef alan hakaretleri olduğu ortaya çıktı.

KANYE WEST İÇİN DE AYNI UYGULAMA YAPILMIŞTI

İngiltere, sadece Gomez'e değil, toplumu kutuplaştıran diğer isimlere karşı da sıkı önlemler alıyor. Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü rapçi Kanye West de Nazi yanlısı paylaşımları nedeniyle benzer bir kararla İngiltere'ye alınmamıştı.

Amerikalı rapçi West'in, Wireless Festivali kapsamında Londra'da sahne alması planlanıyordu.

Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı, toplumsal huzuru korumak adına aynı "kamu yararına uygun olmama" maddesini devreye sokarak West'in ülkeye girişine geçit vermemişti.

West daha sonra yorumları için özür dilemiş ve bunu bipolar bozukluğuna bağlamıştı.

"UNITE THE KINGDOM" EYLEMİ

İngiltere, geçtiğimiz Eylül ayında yüz binden fazla kişinin katıldığı iddia edilen göçmen karşıtı eylemlerin ardından, Mayıs ayındaki yeni yürüyüş dalgasıyla birlikte yüksek gerilimli bir sürece giriyor.

"Unite the Kingdom" adı altında organize edilen bu etkinliklerin, radikal grupları cesaretlendirerek sokaklarda azınlık topluluklarını hedef alan şiddet olaylarını tetiklemesinden ciddi endişe duyuluyor.