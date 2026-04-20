Etkinliğin amacının, Ölü Deniz bölgesini LGBT turistler için kalıcı bir merkeze dönüştürmek olduğu açıklanmıştır.

Bebek katili İsrail, dünya toplumlarını medya ve şantajla kıskacına alırken, ahlaksızlıkta sınır tanımıyor. Siyonist yönetim, binlerce yıl önce sapkınlıkları nedeniyle helak edilen Lut Kavmi'nin yaşadığı topraklarda "LGBT Festivali" düzenlemeye hazırlanıyor. 2026 Haziran ayında yapılacak olan bu rezalet, "Pride Land" adıyla Orta Doğu'nun en büyük sapkınlık buluşması olarak lanse ediliyor.

Dünyanın gözü önünde soykırım yapan Siyonist İsrail, şimdi de ahlak terörüne hız verdi. Binlerce yıl önce eşcinsel sapkınlıkları nedeniyle Allah tarafından yerle bir edilen Lut Kavmi'nin toprakları, bu kez Siyonistlerin "sapkınlık şehri"ne ev sahipliği yapacak. Ölü Deniz (Lut Gölü) bölgesinde inşa edilecek bu şehir, açıkça meydan okuma olarak yorumlanıyor.

Ölü Deniz, yüksek tuz oranı ve "cehennemvari" iklimiyle biliniyor. Hiçbir canlının yaşamadığı bu lanetli bölge, Aaron Cohen ve İsrail hükümetinin kirli ortaklığıyla sözde "onur şehri"ne dönüştürülecek. Siyonist rejimin bu hamlesi, ahlaki değerlere karşı açılmış yeni bir savaş olarak görülüyor.