Bebek katili İsrail, dünya toplumlarını medya ve şantajla kıskacına alırken, ahlaksızlıkta sınır tanımıyor. Siyonist yönetim, binlerce yıl önce sapkınlıkları nedeniyle helak edilen Lut Kavmi'nin yaşadığı topraklarda "LGBT Festivali" düzenlemeye hazırlanıyor. 2026 Haziran ayında yapılacak olan bu rezalet, "Pride Land" adıyla Orta Doğu'nun en büyük sapkınlık buluşması olarak lanse ediliyor.
Dünyanın gözü önünde soykırım yapan Siyonist İsrail, şimdi de ahlak terörüne hız verdi. Binlerce yıl önce eşcinsel sapkınlıkları nedeniyle Allah tarafından yerle bir edilen Lut Kavmi'nin toprakları, bu kez Siyonistlerin "sapkınlık şehri"ne ev sahipliği yapacak. Ölü Deniz (Lut Gölü) bölgesinde inşa edilecek bu şehir, açıkça meydan okuma olarak yorumlanıyor.
Ölü Deniz, yüksek tuz oranı ve "cehennemvari" iklimiyle biliniyor. Hiçbir canlının yaşamadığı bu lanetli bölge, Aaron Cohen ve İsrail hükümetinin kirli ortaklığıyla sözde "onur şehri"ne dönüştürülecek. Siyonist rejimin bu hamlesi, ahlaki değerlere karşı açılmış yeni bir savaş olarak görülüyor.
REZALETİN DETAYLARI
SİYONİZM VE LGBT ELELE: ALLAH'A SAVAŞ AÇTILAR!
Organizasyonun başındaki isim Aaron Cohen, bu rezaleti "yaptığımız en büyük şey" olarak tanımlıyor. Siyonist rejimin desteğiyle çölün ortasında sıfırdan bir şehir kuruluyor. 15 otelin tamamı bu sapkınlık festivali için kapatılmış durumda. Milyonlarca dolarlık yatırım, ahlaksızlığı kurumsallaştırmak için seferber ediliyor.
Bu hamle, sadece bir festival değil; Ölü Deniz bölgesini LGBT turistler için kalıcı bir merkez yapma çabasıdır. Siyonist İsrail, dünya genelinde sıkıştığı güvenlik ve prestij krizini, ahlaksızlığı bir turizm kartı olarak kullanarak aşmaya çalışıyor. Tel Aviv'in ötesine taşınan bu sapkınlık, tüm bölgeyi tehdit ediyor.
SAPKINLIĞIN SAHNESİ: KİMLER VAR KİMLER!
Rezaletin ana sahnesinde ise topluluk içinden birçok isim yer alacak. Harel Skaat, Dana International, Ran Danker, Shahar Tabuch ve Ivri Lider gibi isimler bu şeytani plana alet olacak. X Production CEO'su Jonathan Gadol ise bu etkinliğin topluluğun gelişimi için tasarlandığını iddia ederek rezaleti meşrulaştırmaya çalışıyor.
Siyonist katillerin, Gazze'de binlerce bebeği katlederken bir yandan da LGBT sapkınlığını meşru göstermek için "sevgi ve kabul" mesajları vermesi, dikkatlerden kaçmazken Lut Kavmi'nin sonunu getiren sapkınlıklar, bugün Siyonizm'in koruması altında yeniden hortlatılmak isteniyor.
Gece hayatının yanı sıra, sözde "aile dostu" alanların da bulunacağı bu etkinlikte, çocukların bile bu sapkınlığın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. İsrail hükümeti, güvenlik endişeleriyle çöken turizmini, ahlaki değerleri yerle bir ederek ayağa kaldırmaya çalışıyor.