Pentagon’un gizli savaşçısı ifşa oldu: İran saldırılarının arkasından Elon Musk ve Grok çıktı
Pentagon’un İran operasyonlarının arkasında Elon Musk’ın "Grok" modeli mi var? Anthropic'in Claude modelinin ardından şimdi de xAI’ın gizli askeri sisteminin Palantir’in Maven platformuna entegre edildiği ve 96 saatte 2 bin noktanın vurulmasında kullanıldığı iddia edildi. İşte siber ve askeri istihbarat dünyasını sarsacak davanın detayları...
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- ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka modelinin İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti.
- Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, Grok modelinin ABD'nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif rol aldığını savundu.
- Stanley, Grok Gov Model'in ABD hükümetinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve bazı özel özellikler taşıdığını belirtti.
- Grok modelinin, hedef tespiti, istihbarat faaliyetleri ve askeri planlama süreçlerinde kullanıldığı ifade edildi.
- Washington Post, Pentagon'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırılarda Anthropic'in Claude modeli ve Maven Akıllı Sistemi'ni kullandığını öne sürdü.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) üst düzey bir yetkilisi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Grok'un İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığını öne sürdü.
SAVAŞIN ARKASINDAKİ İSİM ELON MUSK
The Independent gazetesinin haberine göre, Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, ABD Mississippi Kuzey Bölgesi Mahkemesinde görülen bir dava kapsamında sunduğu yeminli beyanda, Musk'ın şirketi xAI'ın yapay zeka modelinin, ABD'nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif rol aldığını iddia etti.
GROK GOV MODEL
Pentagon'un xAI'ın geliştirdiği "Grok Gov Model" adlı sistemden yararlandığını belirten Stanley, modelin, ABD hükümetinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve bazı özelliklerinin diğer yapay zeka modellerinde bulunmadığını savundu.
Stanley, Pentagon ile yazılım şirketi Palantir tarafından geliştirilen yapay zeka destekli komuta ve veri analiz platformu Maven Akıllı Sistem'e entegre edilen Grok modelinin, özellikle hedef tespiti, istihbarat faaliyetleri, askeri planlama süreçleri ve lojistik planlama aşamalarında kullanıldığını belirtti.
96 SAAT, 2 BİN NOKTA, 2 BİN MÜHİMMAT
Grok Gov Model sisteminin Savunma Bakanlığındaki kullanım alanlarına örnek veren Stanley, "ABD ordusu, Destansı Öfke Operasyonu sırasında Maven platformu sayesinde 96 saat içinde 2 bin ayrı noktayı 2 binden fazla mühimmatla hedef aldı." ifadesini kullandı.
VENEZUELA SALDIRISINDA CLAUDE
Amerikan Washington Post gazetesinin mart ayındaki haberinde de Pentagon'un, İran'a yönelik saldırıları planlarken Anthropic'in Claude modeli ile Maven Akıllı Sistemi'nden yararlandığı ileri sürülmüştü.
Maven sisteminin, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak İran'daki olası hedefleri belirlediği ve kesin konumlarını verdiği belirtilen haberde, sistemin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesinde de kullanıldığı iddia edilmişti.