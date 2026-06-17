Pentagon’un gizli savaşçısı ifşa oldu: İran saldırılarının arkasından Elon Musk ve Grok çıktı

Stanley, Grok Gov Model'in ABD hükümetinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve bazı özel özellikler taşıdığını belirtti.

Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, Grok modelinin ABD'nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif rol aldığını savundu.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Elon Musk'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka modelinin İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) üst düzey bir yetkilisi, ABD'li iş insanı Elon Musk 'ın şirketi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Grok'un İran 'a yönelik saldırılarda kullanıldığını öne sürdü.

The Independent gazetesinin haberine göre, Pentagon Dijital ve Yapay Zeka Ofisi Direktörü Cameron Stanley, ABD Mississippi Kuzey Bölgesi Mahkemesinde görülen bir dava kapsamında sunduğu yeminli beyanda, Musk'ın şirketi xAI'ın yapay zeka modelinin, ABD'nin ulusal güvenlik ve askeri operasyonlarında aktif rol aldığını iddia etti.

Grok

GROK GOV MODEL

Pentagon'un xAI'ın geliştirdiği "Grok Gov Model" adlı sistemden yararlandığını belirten Stanley, modelin, ABD hükümetinin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ve bazı özelliklerinin diğer yapay zeka modellerinde bulunmadığını savundu.

Stanley, Pentagon ile yazılım şirketi Palantir tarafından geliştirilen yapay zeka destekli komuta ve veri analiz platformu Maven Akıllı Sistem'e entegre edilen Grok modelinin, özellikle hedef tespiti, istihbarat faaliyetleri, askeri planlama süreçleri ve lojistik planlama aşamalarında kullanıldığını belirtti.

96 SAAT, 2 BİN NOKTA, 2 BİN MÜHİMMAT

Grok Gov Model sisteminin Savunma Bakanlığındaki kullanım alanlarına örnek veren Stanley, "ABD ordusu, Destansı Öfke Operasyonu sırasında Maven platformu sayesinde 96 saat içinde 2 bin ayrı noktayı 2 binden fazla mühimmatla hedef aldı." ifadesini kullandı.