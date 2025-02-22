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Pentagon’da Ukrayna temizliği! Trump Genelkurmay Başkanı ve subayları görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde büyük bir temizlik yaptı. Trump yönetimi cuma gecesi Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey subayları ani bir şekilde görevden aldı. ABD basını Pentagon hamlesinin zamanlamasına dikkat çekerken son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yönelik çıkışlarıyla aynı döneme geldiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 12:06
Pentagon’da Ukrayna temizliği! Trump Genelkurmay Başkanı ve subayları görevden aldı

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    ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana Washington'da büyük çaplı değişiklikler yapmaya devam ediyor. 47. Başkan şimdi de Pentagon'da adeta "temizlik" yapıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, AAABD Başkanı Donald Trump, AA

    TRUMP ÜST DÜZEY SUBAYLARI GÖREVDEN ALDI

    Trump yönetimi, Pentagon'un ordunun liderliğini "Önce Amerika" gündemiyle uyumlu hale getirme yönündeki hamlesinin ardından cuma gecesi Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey subayları ani bir şekilde görevden aldı.

    ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. 27 Ocak 2025 tarihinde Arlington, Virginia, ABD'deki Pentagon'daki ilk resmi gününe gelen Savunma Bakanı Pete Hegseth'in (resimde görülmüyor) basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını dinliyor, EPAABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. 27 Ocak 2025 tarihinde Arlington, Virginia, ABD'deki Pentagon'daki ilk resmi gününe gelen Savunma Bakanı Pete Hegseth'in (resimde görülmüyor) basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını dinliyor, EPA

    HAVADA KARADA "TEMİZLİK"

    Başkan Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanı Charles Q. Brown Jr. yerine az tanınan emekli üç yıldızlı bir subay olan Korgeneral Dan "Razin" Caine'i yeni başkan olarak atayacağını söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump, AAABD Başkanı Donald Trump, AA

    Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın görevi devralmasından kısa bir süre sonra yayımladığı bildiride, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan ilk kadın olan Amiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri'nin üst düzey subaylarından General James Slife'ın da bulunduğu beş üst düzey subayı görevden alacağını söyledi. Hegseth, "Başkan Trump yönetiminde ordumuzu caydırma, savaşma ve savaşları kazanma gibi temel misyonuna odaklayacak yeni bir liderlik kuruyoruz" dedi.

    Savunma Bakanı Pete Hegseth, 27 Ocak'ta Pentagon'da Genelkurmay Başkanı General Charles Q. Brown Jr. tarafından karşılanıyor, Bu fotoğraf Washington Post'tan alınmoştırSavunma Bakanı Pete Hegseth, 27 Ocak'ta Pentagon'da Genelkurmay Başkanı General Charles Q. Brown Jr. tarafından karşılanıyor, Bu fotoğraf Washington Post'tan alınmoştır

    ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

    Trump'ın Pentagon hamlesinin zamanlaması ise dikkat çekti. Trump son günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'nı başlatmak ve sürdürmekle suçlayan sözleriyle gündem olurken ABD'nin dış politikasındaki değişiklik dikkat çekiyor.

    Trump'ın yeni politikasının Rusya'nın yanında olduğu iddia edilirken işten çıkarmalar orduda da temelden bir değişiklik yapıldı.

    ABD Savunma Bakanı Hegseth, AAABD Savunma Bakanı Hegseth, AA

    İşten çıkarmalar, Hegseth'in "uyanmış" politikalar ve personel olarak nitelediği Pentagon'u temizleme ve her iki partinin yönetimlerinde de tarafsız bir kurum olarak yer alan ordunun en üst kademelerini yeniden şekillendirme yönündeki yönetimin ortaya çıkan kampanyasında bugüne kadar atılan en önemli adım gibi görünüyor.

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    DEMOKRAT PARTİLİ İSİMDEN TEPKİ: CUMA GECESİ KATLİAMI

    Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Demokrat Partili üyesi Adam Smith (Washington), Trump'ın hamlelerini ulusal güvenliği zayıflatacak bir "Cuma Gecesi Katliamı" olarak niteledi.

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    TRUMP'I PUTİN'E FAYDA SAĞLAMAKLA SUÇLADI

    Smith, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak "Bütün bunlar, Trump'ın yaymaya devam ettiği zayıflığı istismar etmeye ve orduyu, hükümetimizi, ulusal güvenlik çıkarlarımızı ve dünya çapında demokrasiyi baltalamaya çalışan Vladimir Putin ve diğerlerinin işine gelmeye devam ediyor." dedi.

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