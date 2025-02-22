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Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider

Fransız dergisi Le Point özel sayısının kapağına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i taşıyan Le Point, “2025 Yeni Dünya Düzeni” başlığını kullanırken Başkan Erdoğan’ın yeni dünya düzenine yön verecek dört liderden biri olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:12
Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dış politika hamleleri dünyaya damga vurmaya devam ediyor. Fransız dergisi Le Point "2025 Yeni Dünya Düzeni" başlıklı Ocak-Mart 2025 özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan'a yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

    FRANSIZ DERGİDEN ÖZEL KAPAK

    Le Point'in özel sayısının kapağında Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yer verildi.

    Le Point, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLe Point, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    DÜNYAYA YÖN VERECEK DÖRT LİDERDEN BİRİ BAŞKAN ERDOĞAN

    Le Point yeni dünya düzeninin baş aktörlerinin Başkan Erdoğan, Trump, Putin ve Şi Cinping olduğunu açıkça vurguladı söz konusu kapağıyla yeni dünya düzenine yön verecek dört liderden birinin Başkan Erdoğan olduğuna dikkat çekti.

    2025'te uluslararası güç dengesinin değiştiğine dikkat çeken derginin kapağında ayrıca, savaş uçağı, uydu, tank, ABD ve dünya haritasının yer aldığı görüldü.

    Le Point 2018, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLe Point 2018, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    7 YIL SONRA KABUL ETTİLER

    Le Point 2018'de Başkan Erdoğan ile ilgili skandal bir kapağa imza atmıştı. Başkan Erdoğan'ı kapağa taşıyan dergi "Diktatör" başlığını kullanmış ve "Erdoğan nereye kadar gidecek?" diye sormuştu. 2018'deki hadsizlikten 7 yıl sonra Le Point Başkan Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu kabul etti.

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    DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNDE

    Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Türkiye Moskova-Kiev hattında arabuluculuk rolü üstlenirken ABD merkezli sağ eğilimli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nün Türkiye'nin Rusya ve Batı ile ilişkileri üzerine yayımladığı makale dikkat çekmişti.

    "ODADA OLMAYAN FİL"

    Türkiye'nin 17 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya desteğini yeniden teyit etmek için Danimarka, İtalya, Almanya, Hollanda, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık, Avrupa Komisyonu ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü liderlerini bir araya getirdiği masada yer almamasının dikkat çektiğini belirten Zineb Ruboua imzalı makalede, Türkiye'nin stratejik bir manevra yaptığı vurgulanmış ve Türkiye için "Odada olmayan fil" ifadesi kullanılmıştı.

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