Uçan araba Model A havalandı! Alef Aeronautics’ten halka açık alanda test uçuşu

Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X'in yatırım yaptığı Alef Aeronautics'un uçan arabası havalandı.

UÇAN ARABA İLK KEZ HAVALANDI

Kaliforniya, San Mateo merkezli Alef Aeronautics, arabanın gökyüzüne doğru havalandığı ilk görüntüleri yayımladı.

Alef Aeronautics’un uçan arabası havalandı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HALKA AÇIK YOLDA TEST UÇUŞU

Model A uçan araba ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Test uçuşunun Kaliforniya'da halka açık bir yolda yapıldığı belirtildi.

Dikey olarak havalanan araç önündeki bir aracı geçtikten sonra sorunsuz bir şekilde yere indi.

Alef Aeronautics’un uçan arabası havalandı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Alef Aeronautics'tan yapılan ilk açıklamada "Daha önce otomobillerin sürüşünü ve kalkış için bir pisti kullanmasını, bağlı uçuş videolarını ve eVTOL uçan taksilerin kalkışını gösteren videolar mevcut olsa da, bu bir otomobilin sürüşünü ve dikey olarak kalkışını gösteren kamuya açık ilk video" ifadelerine yer verildi.

Şirketin CEO'su Jim Dukhovny ise "Bu sürüş ve uçuş testi, gerçek dünya şehir ortamında teknolojinin önemli bir kanıtını temsil ediyor" şeklinde konuştu.

HEM HAVADA HEM KARADA

Tamamen elektrikli olan uçan araba Model A, havada da karada da kullanılabilirken 322 kilometre kara yolculuğu menzili ve 177 kilometre uçuş menziline sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca engel kaldırma, kaçınma sistemi, süzülerek iniş ve balistik paraşüt gibi özellikleri de bulunuyor.

Alef Aeronautics’un uçan arabası havalandı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SÜRÜCÜ HER ZAMAN YATAY KONUMDA

Kabinin uçuş sırasında 90 derece dönerek sürücünün her zaman yatay konumda kalmasını sağlıyor.

300 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKTI

Model A 300 bin dolara satışa çıkarıldı. Şu ana kadar 3 bin 300 ön sipariş alındığı bildirildi. İlk teslimatın 2025'in son çeyreğinde yapılması planlanıyor.