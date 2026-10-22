Shamonda virüsü, özellikle sığır olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkileyen ve tatarcık (ısıran sinek) türleri tarafından bulaştırılan, böcek kaynaklı bir Orthobunyavirus'tür. İlk olarak 1960'ların ortalarında Nijerya'da tespit edilen virüs, o tarihten bu yana Afrika ve Japonya'daki hayvanlarda zaman zaman görülmüştür. Virüs bu yıl birkaç Avrupa ülkesindeki hayvanlar arasında yayılıyor.

Yetkililer virüs kaynaklı ölüm haberinin ardından bu aşamada genel nüfus için herhangi bir risk görmediklerini belirtti.

Fransız sağlık yetkilileri, genellikle çiftlik hayvanlarını etkileyen Shamonda virüsünü ilk kez bir insanda tespit ettiklerini ve hastanın daha sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genellikle sığırlar başta olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkiler. Hayvanlarda ani yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik, sulu ishal ve süt veriminde keskin bir düşüşe neden olur. Özellikle gebe hayvanlarda yavru atma (düşük) veya doğumsal anomalilere yol açabildiği bilinmektedir.

Shamonda virüsü, Orthobunyavirus cinsine ait, böcek kaynaklı (arbovirüs) bir virüstür. Akrabaları arasında bilinen Schmallenberg virüsü de yer alır. Bulaşma Yolu: Doğrudan hayvandan hayvana ya da insandan insana bulaşmaz. Culicoides adı verilen tatarcık ve ısıran minik sinek türleri (vector) aracılığıyla kan yoluyla yayılır.

Shamonda. Fotoğraf: Takvim

İLK NİJERYA'DA GÖRÜLDÜ

İlk olarak 1960'ların ortalarında Nijerya'da tespit edilmiştir. Uzun yıllar boyunca Afrika ve Japonya'daki hayvanlarda aralıklı olarak görülmüştür.2026 yılı itibarıyla Fransa, Almanya, İsviçre ve Avusturya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde hayvan popülasyonları arasında yayılım gösterdiği rapor edilmiştir.

BUGÜNE KADAR İNSANLARA BULAŞMAMIŞTI

Tarih boyunca virüsün insanlara bulaşmadığı ve zoonotik bir risk taşımadığı kabul ediliyordu.Ancak Fransa'da rapor edilen bu son vakayla birlikte, ilk kez bir insanda Shamonda virüsü tespit edilmiş ve enfekte olan hasta hayatını kaybetmiştir.

SALGIN RİSKİ VAR MI?

Sağlık otoriteleri ve uzmanlar, şu anki aşamada genel halk sağlığı için büyük bir salgın veya yaygın risk görülmediğini ifade ediyor. Vakanın istisnai bir durum olup olmadığı ve insanlara geçiş mekanizmaları araştırılıyor.

Virüse karşı henüz insanlar veya hayvanlar için özel olarak onaylanmış bir aşı bulunmuyor. Hayvanlar ve çiftlikler için en etkili korunma yöntemi, bu virüsü taşıyan sineklerle (tatarcıklarla) mücadele etmek ve hayvanları kapalı alanlarda korumaktır.

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