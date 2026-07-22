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Venezuela'da can kaybı artıyor! Hükümet kimlik tespiti için DNA örneği çağrısı yaptı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremde can kaybı 5 bin 346'ya yükseldi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaralı sayısını 16 bin 740 olarak açıklarken, hükümet kimlik tespiti için ailelere DNA örneği verme çağrısında bulundu.

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Venezuela'da can kaybı artıyor! Hükümet kimlik tespiti için DNA örneği çağrısı yaptı

Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerde can kaybı artıyor. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Venezuela art arda iki büyük depremle sarsıldı, Fotoğraflar: ReutersVenezuela art arda iki büyük depremle sarsıldı, Fotoğraflar: Reuters

5 BİN 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 68 artarak 5 bin 346'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Venezuela hükümeti, depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi amacıyla gönüllülerden DNA örneği vermelerini istedi.

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Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığının ortak açıklamasında, yakınlarının depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas'taki Bello Monte morgunda olabileceğini düşünen ailelere, kimlik tespit sürecinin yürütülebilmesi için DNA örneği vermeleri çağrısı yapıldı.

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30 BİN KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Venezuela makamları kayıp kişi sayısına ilişkin resmi açıklama yapmazken, depremlerin ardından yakınlarından haber alınamayanların bildirildiği "Desaparecidos Terremoto Venezuela" (Venezuela Depremi Kayıpları) adlı sivil girişimin internet sitesinde 29 bin 500 kişi kayıp olarak kaydedildi.

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ART ARDA 2 BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

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Venezuela'da can kaybı artıyor! Hükümet kimlik tespiti için DNA örneği çağrısı yaptı-6 Venezuela'da can kaybı artıyor! Hükümet kimlik tespiti için DNA örneği çağrısı yaptı-7 Venezuela'da can kaybı artıyor! Hükümet kimlik tespiti için DNA örneği çağrısı yaptı-8

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