Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerde can kaybı artıyor. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 68 artarak 5 bin 346'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Venezuela

Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığının ortak açıklamasında, yakınlarının depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas'taki Bello Monte morgunda olabileceğini düşünen ailelere, kimlik tespit sürecinin yürütülebilmesi için DNA örneği vermeleri çağrısı yapıldı.