ABD-İsrail koalisyonu ve İran arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş Tahran'ın misillemeleri ile Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu çok sayıda ülkeye yayılırken ABD basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı.
BAKANLARIN YAŞADIĞI ÜSTE ŞÜPHELİ İHA'LAR
The Washington Post'un çarşamba günü "durum hakkında bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı" haberine göre ABD Dışişleri Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaşadığı Fort McNair askeri üssünün üzerinde insansız hava araçları (İHA) tespit edildi.
Raporda iki kaynağa atıfta bulunularak yetkililerin İHA'ların nereden geldiğini henüz belirleyemediği belirtildi.
"YERLERİ DEĞİŞTİRİLSİN" TELAŞI
Rapora göre Fort McNair üzerindeki İHA'ların ardından yetkililer Rubio ve Hegseth'in yerlerinin değiştirilmesini gündeme getirdi.
The Washington Post, İran savaşı dolayısıyla alarm seviyesinin yükseltilmesi sebebiyle ABD ordusunun potansiyel tehditleri daha yakın izlediğini belirtti.
PENTAGON'DAN HABERLERE TEPKİ
New York Post'un belirttiğine göre ise Pentagon ve ABD Dışişleri bakanlığı konuyla ilgili yorum taleplerine cevap vermedi.
Pentagon'un baş sözcüsü Sean Parnell, Washington Post'a İHA'lar hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "Bakanlık güvenlik nedenleriyle sekreterin (Hegseth'in) hareketleri hakkında yoru yapmaz ve bu tür hareketler hakkında haber yapmak son derece sorumsuzluktur"dedi.