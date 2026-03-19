Pentagon’da kırmızı alarm: Rubio ve Hegseth’in yaşadığı üste şüpheli İHA’lar

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Orta Doğu’da çok sayıda ülkeye yayıldı. İran’da sivillere ve yöneti kademesine yönelik saldırılarına ardından Tahran bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alırken ABD’de ise alarm durumuna geçildi. ABD Dışişleri Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yaşadığı Fort McNair askeri üssünün üzerinde insansız hava araçları (İHA) tespit edildiği bildirildi. Pentagon’da alarm durumuna geçildi.

Pentagon’da kırmızı alarm: Rubio ve Hegseth’in yaşadığı üste şüpheli İHA’lar
  • ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kaldığı Fort McNair askeri üssü üzerinde şüpheli insansız hava araçları tespit edildi.
  • The Washington Post, konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye dayandırarak İHA'ların nereden geldiğinin henüz belirlenemediğini bildirdi.
  • Yetkililerin İHA tespitinin ardından Rubio ve Hegseth'in yerlerinin değiştirilmesini gündeme getirdiği öğrenildi.
  • Pentagon sözcüsü Sean Parnell, güvenlik nedeniyle Savunma Bakanı'nın hareketleri hakkında yorum yapılmayacağını belirtti.
  • ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu çok sayıda ülkeye yayıldı.

ABD-İsrail koalisyonu ve İran arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş Tahran'ın misillemeleri ile Orta Doğu'da ABD üslerinin bulunduğu çok sayıda ülkeye yayılırken ABD basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

BAKANLARIN YAŞADIĞI ÜSTE ŞÜPHELİ İHA'LAR

The Washington Post'un çarşamba günü "durum hakkında bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı" haberine göre ABD Dışişleri Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaşadığı Fort McNair askeri üssünün üzerinde insansız hava araçları (İHA) tespit edildi.

Raporda iki kaynağa atıfta bulunularak yetkililerin İHA'ların nereden geldiğini henüz belirleyemediği belirtildi.

"YERLERİ DEĞİŞTİRİLSİN" TELAŞI

Rapora göre Fort McNair üzerindeki İHA'ların ardından yetkililer Rubio ve Hegseth'in yerlerinin değiştirilmesini gündeme getirdi.

The Washington Post, İran savaşı dolayısıyla alarm seviyesinin yükseltilmesi sebebiyle ABD ordusunun potansiyel tehditleri daha yakın izlediğini belirtti.

PENTAGON'DAN HABERLERE TEPKİ

New York Post'un belirttiğine göre ise Pentagon ve ABD Dışişleri bakanlığı konuyla ilgili yorum taleplerine cevap vermedi.

Pentagon'un baş sözcüsü Sean Parnell, Washington Post'a İHA'lar hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "Bakanlık güvenlik nedenleriyle sekreterin (Hegseth'in) hareketleri hakkında yoru yapmaz ve bu tür hareketler hakkında haber yapmak son derece sorumsuzluktur"dedi.

ABD-İsrail-İran savaşında 20nci gün | Tahran Körfez ülkelerindeki enerji tesislerini hedef aldı

