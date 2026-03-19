Film projesi, Labubu'nun ait olduğu "The Monsters" serisinin 10'uncu yılı kapsamında Paris'te düzenlenen etkinlikte kamuoyuna tanıtıldı. Oyuncakların tasarımcısı Kasing Lung, projede yapımcı olarak yer alacak.
LABUBU FİLMİ RESMEN DUYURULDU
Tüm dünya genelinde viral hale gelen Labubu bebekleri sinemaya uyarlanıyor. Projeye ilişkin ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.
NTV'de yer alan habere göre Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından "The Monsters" adlı hikaye serisi için tasarlanan Labubu figürleri, kendine özgü görünümleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Tüylü yapıları, büyük gözleri ve sivri dişleriyle dikkat çeken bu karakterler, sosyal medya ve koleksiyoner çevrelerinde yoğun ilgi gördü.
FİLM PROJESİNE SONY İMZA ATIYOR
Oyuncak üreticisi Pop Mart tarafından piyasaya sürülen Labubu figürlerinin sinema hakları, Sony tarafından satın alındı. Şirket, Labubu karakterlerini konu alan bir canlı aksiyon filminin geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.
Proje, "The Monsters"serisinin 10. yıl dönümü kapsamında Paris'te düzenlenen özel bir etkinlikte duyuruldu.
YÖNETMEN VE SENARİSTLER BELLİ OLDU
Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Wonka ve Paddington yapımlarıyla tanınan Paul King yer alacak. Senaryo ise King ile birlikte Steven Levenson tarafından kaleme alınacak. Labubu'nun yaratıcısı Kasing Lung da projede yapımcı olarak görev üstlenecek.
DETAYLAR HENÜZ PAYLAŞILMADI
Yapım süreci devam eden filmin oyuncu kadrosu, hikayesi ve vizyon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
LABUBU'NUN ORTAYA ÇIKIŞI VE YÜKSELİŞİ
Labubu karakteri ilk kez 2015 yılında Kasing Lung'un İskandinav mitolojisinden ilham alarak oluşturduğu "The Monsters" hikâye serisinde yer aldı. Daha sonra bu karakterler, Pop Mart tarafından peluş oyuncaklara dönüştürüldü.
2019 yılında satışa sunulan figürler başlangıçta ilgi görse de, 2024 yılında Lisa'nın Labubu bebeğiyle görüntülenmesiyle birlikte popülerlik hızla arttı. Bu süreçte Kim Kardashian, Rihanna ve David Beckham gibi isimler de trende katılanlar arasında yer aldı.