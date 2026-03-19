YÖNETMEN VE SENARİSTLER BELLİ OLDU Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Wonka ve Paddington yapımlarıyla tanınan Paul King yer alacak. Senaryo ise King ile birlikte Steven Levenson tarafından kaleme alınacak. Labubu'nun yaratıcısı Kasing Lung da projede yapımcı olarak görev üstlenecek.

DETAYLAR HENÜZ PAYLAŞILMADI Yapım süreci devam eden filmin oyuncu kadrosu, hikayesi ve vizyon tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.