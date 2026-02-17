Dünya Mutluluk Raporu'nun 2026 verileri açıklandı. Zirvede İskandinav ülkeleri yer alırken Finlandiya dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Raporda kişi başına düşen gelir, yaşam beklentisi ve toplumsal güven gibi faktörlerin ülkelerin mutluluk seviyelerini belirlemede etkili olduğu vurgulandı. İşte Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre ülke ülke mutluluk karnesi...
2026 DÜNYA MUTLULUK RAPORU
20-Çekya
19-Avusturya
18-Slovenya
17-Almanya
16-Kosova
15-Avustralya
14-Belçika
13-İrlanda
12-Meksika
11-Yeni Zelanda
10-İsviçre
9-Lüksemburg
8-İsrail
7-Hollanda
6-Norveç
5-İsveç
4-Kosta Rika
3-Danimarka
2-İzlanda
1-Finlandiya
📍Dünya Mutluluk Raporu verilerine göre Türkiye 94. sırada yer aldı.
Düşük mutluluk puanına sahip ülkeler arasında Afganistan 147. sırada yer aldı. Onu Sierra Leone, Malavi, Zimbabve ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takip etti.
