Dünya mutluluk karnesi: En neşeli ve en üzgün ülkeler listelendi

Hangi ülkeler dünyanın en mutlu insanlarına ev sahipliği yapıyor? Mutluluk endeksinde zirvede ve dipte yer alan ülkeler listelendi. İşte yeni araştırmaya göre bölge bölge mutluluk sıralaması.

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2026 verileri açıklandı. Zirvede İskandinav ülkeleri yer alırken Finlandiya dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Raporda kişi başına düşen gelir, yaşam beklentisi ve toplumsal güven gibi faktörlerin ülkelerin mutluluk seviyelerini belirlemede etkili olduğu vurgulandı. İşte Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre ülke ülke mutluluk karnesi...

20-Çekya

19-Avusturya

18-Slovenya

17-Almanya

16-Kosova

15-Avustralya

14-Belçika

13-İrlanda

12-Meksika

11-Yeni Zelanda

10-İsviçre

9-Lüksemburg

8-İsrail

7-Hollanda

6-Norveç

5-İsveç

4-Kosta Rika

3-Danimarka

2-İzlanda

1-Finlandiya

📍Dünya Mutluluk Raporu verilerine göre Türkiye 94. sırada yer aldı.

Düşük mutluluk puanına sahip ülkeler arasında Afganistan 147. sırada yer aldı. Onu Sierra Leone, Malavi, Zimbabve ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takip etti.

