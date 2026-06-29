Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına tepki: "Silah olarak kullanılmasına karşıyız"

Paşinyan, bu konunun uluslararası arenada siyasi bir şantaj ve silah olarak kullanılması sürecine dahil olmayacaklarını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin iddiaları oy birliğiyle sözde "soykırım" olarak tanıma kararına resmi bir yanıt vermeyeceklerini açıkladı. Paşinyan, bu konunun uluslararası arenada siyasi bir şantaj ve "silah" olarak kullanılması sürecine dahil olmayacağını söyledi.

Nikol Paşinyan. (Fotoğraf AA Arşiv'e aittir.)

"BİR YANIT İHTİYACI DUYMUYORUZ"

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bir soruyu yanıtladı.

İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarına yönelik aldığı karara değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de çoluk çocuk demeden on binlerce masum sivili katleden ve Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan işgalci İsrail hükümeti, içine düştüğü küresel yalnızlıktan kurtulmak amacıyla 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı savaş suçu bağlantılı tutuklama kararı sonrası iyice köşeye sıkışan Tel Aviv yönetimi, sözde Ermeni iddialarını apar topar kabineden geçirerek yasalaşması için meclise sevk etmişti. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Ankara'nın "Katiller kendi cürümlerini tarihi yalanların arkasına saklanarak örtbas edemez" diyerek sert tepki gösterdiği bu ikiyüzlü şantaj hamlesi, bizzat muhatabı olan Ermenistan tarafından da karşılık bulmayarak boşa çıkarıldı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya