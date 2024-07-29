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Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki ‘Son Akşam Yemeği’ skandalını aklama operasyonu: Küresel tetikçiler başrolü CNN’e çıkardı

Toplum yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda da baş gösterdi. “Drag queen”lerin Hz. İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun alaycı şekilde tasvir edilmesi büyük tepki çekti. Tepkilerin giderek büyümesinin ardından olimpiyatların sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, gösterinin “Son Akşam Yemeği” değil pagan şenliği olduğunu savunarak daha büyük bir skandala imza attı. Batı basını sapkınlığı aklamak için adeta sıraya girdi. ABD medyası ise skandalın başrolündeki Fransız şarkıcı Phillippe Katerine’i ekrana çıkarırken Katerine’in savunması “pes” dedirtti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 22:53 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:38
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki ‘Son Akşam Yemeği’ skandalını aklama operasyonu: Küresel tetikçiler başrolü CNN’e çıkardı

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Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki LGBT vurgusu ve Hz. İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosunun 'drag quenler" tarafından tasvir edilmesi Hristiyanların büyük tepkisini çekti.

Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam YemeğiʺLeonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan ʺSon Akşam Yemeğiʺ

Hristiyanları ayağa kaldıran skandal sonrası birçok kiliseden kınama mesajları gelirken bazı şirketler de reklamlarını çekti.

SKADANDAL "PAGAN" SAVUNMASI
Krizin başrolü olan Thomas Jolly yeni bir skandala imza attı.

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly, Hristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle din otoriteleri ve uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savundu. Fakat LGBT terörünün temeli olan paganizmin savunma olarak sunulması ise resmen pes dedirtti.

BFMTV'nin Le live Week-end programına konuk olan Paris Olimpiyatları açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly ve kostüm yönetmeni Daphne Bürki tartışma yaratan açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun açılış töreninin genel olarak kamuoyunda "çok iyi" karşılandığını ancak "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı sahnenin tepki topladığını dile getirmesi üzerine Jolly, tartışma yaratan performansta ilham kaynağının Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosu olmadığını belirtti.

Jolly, tartışmalı canlandırma sahnesinde, Hz. İsa'nın değil Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'in konu edildiğini ileri sürdü.

Jolly, "İlk başta masaya gelen Dionisos var. Neden Dionisos var. Çünkü Dionisos Yunan mitolojisinde kutlamaların, şarabın tanrısı ve Sen nehri tanrıçası Sequana'nın babası. Burda fikir Olimpos tanrıları ile bağlantılı büyük bir pagan şenliği" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını "alay etmek" üzerine kurmadığını dile getiren Jolly, amacının "yapıcı ve uzlaştırıcı" bir açılış töreni yapmak olduğunu savundu.

Skandalın başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine ABD medyasına konuştu.Skandalın başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine ABD medyasına konuştu.

CNN'DE AKLAMA OPERASYONU
Jolly'in ardından sahne performansının başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine, "yanlış anlaşılan" sahne nedeniyle Hristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu söyledi.

Fransız şarkıcı ve oyuncu Katerine, açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırıldığı gerekçesiyle tepki toplayan ve kendisinin neredeyse çıplak şekilde şarkı söylediği performansa ilişkin CNN'e konuştu.

Katerine, açılış töreninde "Nue" isimli şarkıyı seslendirdiğini ve "çıplak" anlamına gelen şarkının "oldukça basit" bir mesaj verdiğini iddia etti.

SKANDAL ÇIPLAKLIK SAVUNMASI
"Çıplak kalsaydık, savaşlar olur muydu? Belki cevap hayır çünkü çıplakken silah saklayamazsınız." ifadelerini kullanan Katerine, performansa Hristiyan din otoritelerinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere de cevap verdi.

Skandalı savunan Katerine, "(Performans) Bazı insanları şoke ettiyse, çok üzgünüm çünkü niyet kesinlikle bu değildi." dedi.

Hristiyan olarak büyütüldüğünü ve bu dinde affetmenin önemli bir yeri olduğuna inandığını belirten Fransız şarkıcı, "Dolayısıyla eğer birini kırdıysam affedilmeyi diliyorum." diye konuştu.

Tartışmalara neden olan açılış performansının "Son Akşam Yemeği" ile alakası olmadığını savunan Katerine, Hristiyan camianın bu konuda kendisini affedeceğini ve bunun "daha çok bir yanlış anlaşılma" olduğunu anlamasını umduğunu söyledi.

Katerine ayrıca performansı için 3 saat boyunca maviye boyandığını ve gösterinin ardından boyayı vücudundan çıkarmasının da yaklaşık 3 saat aldığını belirtti.

BATI BASINI AKLAMA YARIŞINA GİRDİ

CNN sapkınlığın başrolünü ekrana çıkarırken Batı basını ise resmen skandalı aklama yarışına girdi.

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OLİMPİYATLARIN AÇILIŞI, HZ. İSA'YA SAYGISIZLIK YAPILDIĞI GEREKÇESİYLE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören, maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtmişti.

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