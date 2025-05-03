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Yangın çıktı 5. kattan atladı! Hindistan’da dehşete düşüren olay

Hindistan’da bir apartmanda çıkan yangında bir kadının beşinci kat balkonundan yere atladığı anlar dehşete düşürdü. Yangından balkona kaçan kadın, balkonu da alevlerin sarmasının ardından sokağa atladı. İşte o anlar…

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:43
Yangın çıktı 5. kattan atladı! Hindistan’da dehşete düşüren olay

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Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir apartanda çıkan yangının görüntüleri dehşete düşürdü.

Hindistan'da yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüHindistan'da yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YANGIN ÇIKTI APARTMANDAN ATLADI

Alevler apartmanda kısa süre içinde yayılırken bir kadının kendisini can havliyle camdan dışarı attığı görüldü.

Hindistan'da dehşet anları

5. KATTAN ZEMİNE

Görüntülerde panik olan kadının balkon korkuluğuna tırmandığı ve alevler balkona da yaklaşınca kendini aşağı attığı görüldü.

Hindistan'da yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüHindistan'da yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Beşinci kattan aşağı atlayan kadın mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

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