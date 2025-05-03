Yangın çıktı 5. kattan atladı! Hindistan’da dehşete düşüren olay

Hindistan'ın Ahmedabad kentinde bir apartanda çıkan yangının görüntüleri dehşete düşürdü.

Hindistan'da yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YANGIN ÇIKTI APARTMANDAN ATLADI

Alevler apartmanda kısa süre içinde yayılırken bir kadının kendisini can havliyle camdan dışarı attığı görüldü.

5. KATTAN ZEMİNE

Görüntülerde panik olan kadının balkon korkuluğuna tırmandığı ve alevler balkona da yaklaşınca kendini aşağı attığı görüldü.

Hindistan'da yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Beşinci kattan aşağı atlayan kadın mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.