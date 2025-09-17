Papa 14. Leo’dan Siyonist İsrail’e tepki: Filistinliler topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar | Dünyaya barış ve ateşkes çağrısı
Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik soykırımına devam ederken Papa 14. Leo Siyonistlere tepki gösterdi. Filistinlilerin kendi topraklarından zorla göç ettirildiğini söyleyen Leo, "'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı'nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadesini kullandı.
