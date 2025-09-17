PODCAST CANLI YAYIN

Papa 14. Leo’dan Siyonist İsrail’e tepki: Filistinliler topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar | Dünyaya barış ve ateşkes çağrısı

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik soykırımına devam ederken Papa 14. Leo Siyonistlere tepki gösterdi. Filistinlilerin kendi topraklarından zorla göç ettirildiğini söyleyen Leo, "'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı'nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de Filistinlilerin korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya çalıştığını belirterek, bir an önce ateşkes sağlanması ve uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaptı.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunu gerçekleştiren Papa, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa 14. Leo, "Gazze'deki Filistin halkına en derinden yakınlığımı belirtiyorum. Korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam ediyorlar. Topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar." dedi.

Gazze ile ilgili konuşmasında Papa, "'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı'nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadesini kullandı.

Papa 14. Leo, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması için, müzakereler yoluyla diplomatik çözüme ulaşılması için, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi için çağrımı yineliyorum. Herkesi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten duamda bana katılmaya davet ediyorum."

Papa'nın bu sözleri, meydana toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.

Papa 14. Leo, dün de Gazze Şeridi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli'yi arayarak, bölgede yaşananlara ilişkin endişesini dile getirmişti.

KATİL BATI ŞERİA'DA EVLERİ YAKTI
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de Filistinlilere ait evleri ve ev olarak kullanılan mağaraları "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Tuvana Konseyi ve Mesafir Yatta Toplulukları Başkanı Muhammed Rubai, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir grup İsrail askerinin, buldozer ve yıkım araçlarıyla El Halil'in güneyindeki Hıllet ed-Daba köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Rubai, İsrail askerlerinin köydeki bazı evleri ve ev olarak kullanılan mağaraları yıkmaya başladığını belirtti.

Filistinli yetkili yıkım işleminin çadırları, su şebekesini, sağlık ünitelerini ve güneş enerjisi hücrelerini de kapsadığını kaydetti.

İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Hıllet Ed-Daba köyündeki 25 evi, zirai yapıları ve su kuyularını "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkmıştı.

İSRAİL "RUHSATSIZ" OLDUĞU İDDİASIYLA FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKIYOR

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

DSÖ'DEN FLAŞ ÇAĞRI
﻿Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bakıma muhtaç hastalar için daha fazla ülkeye "tıbbi tahliye" çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, geçen hafta kritik hastaların Gazze'den bazı ülkelere tıbbi tahliyeleri desteklediğini belirten Ghebreyesus, bu kapsamda Birleşik Krallık'a 10, Ürdün'e 19 çocuk, Türkiye'ye de 1 yetişkin hastanın gönderildiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Hayatları yurt dışındaki tıbbi bakıma bağlı olan Gazze'den gelen kritik hastalara özel bakım sunması ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya tıbbi tahliye yolunun yeniden açılması için daha fazla ülkeye çağrıda bulunuyoruz. Barış en iyi ilaçtır." ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ağustosta yaptığı açıklamada, Gazze'de hala acil özel bakım ve tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 15 binden fazla hastanın olduğunu belirtmişti.