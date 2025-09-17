Papa 14. Leo’dan Siyonist İsrail’e tepki: Filistinliler topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar | Dünyaya barış ve ateşkes çağrısı

Papa 14. Leo, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması için, müzakereler yoluyla diplomatik çözüme ulaşılması için, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi için çağrımı yineliyorum. Herkesi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten duamda bana katılmaya davet ediyorum."

Papa'nın bu sözleri, meydana toplanan binlerce kişi tarafından alkışlandı.