ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "son derece başarılı" olarak nitelendirdi. Trump, Rusya'nın Amerikan ve küresel piyasalara aşamalı olarak milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi. Trump, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullandı.

Donald Trump ve Vladimir Putin (Fotoğraflar: AA) Rusya'nın, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt daha teslim edebileceğini belirten Trump, bu gelişmeyle ABD'de ve dünyada dizel fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi. Trump, düşük fiyatların özellikle çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve nakliye sektörü açısından önem taşıdığını vurguladı. ABD'DEN RUS DİZELİ İÇİN YAPTIRIM LİSANSI ABD Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel piyasalara arzına izin vermek amacıyla geçici genel lisans yayımladı. Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans kapsamında, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil yaptırım düzenlemeleri kapsamında yasaklanan belirli işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verildi. Bakanlığın açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus motorininin küresel piyasaya arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisansı derhal yayımlıyor." ifadelerine yer verildi.