ABD’den Rus dizeline yaptırım muafiyeti! Trump milyonlarca ton yakıt alacak
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya’dan milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edileceğini açıkladı. ABD, Rus menşeli dizel ürünlerine yönelik belirli işlemlere 7 Nisan 2027’ye kadar izin verirken, karar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin tepkisine yol açtı. Anlaşmanın, rekor seviyelere yükselen ABD’deki dizel fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "son derece başarılı" olarak nitelendirdi. Trump, Rusya'nın Amerikan ve küresel piyasalara aşamalı olarak milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.
Trump, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullandı.
Rusya'nın, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt daha teslim edebileceğini belirten Trump, bu gelişmeyle ABD'de ve dünyada dizel fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi. Trump, düşük fiyatların özellikle çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve nakliye sektörü açısından önem taşıdığını vurguladı.
ABD'DEN RUS DİZELİ İÇİN YAPTIRIM LİSANSI
ABD Hazine Bakanlığı, Rus dizelinin küresel piyasalara arzına izin vermek amacıyla geçici genel lisans yayımladı. Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans kapsamında, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil yaptırım düzenlemeleri kapsamında yasaklanan belirli işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus motorininin küresel piyasaya arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisansı derhal yayımlıyor." ifadelerine yer verildi.
PUTİN: ENERJİ TEDARİKİNE HAZIRIZ
Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Putin'in Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.
Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığını belirten Putin, "Rus tarafı, ABD ve dünya piyasalarına petrol ile petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu teyit etti. Bunun küresel ekonominin tamamına olumlu yansıyacağına inanıyorum. Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olasılıklar kapsamlı olarak değerlendirildi. İran'daki durum ve ikili ilişkiler de alındı. İki ülke liderleri arasındaki doğrudan temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Başkanlık yönetimleri, istihbarat servisleri ve diğer kurumlar arasındaki iş birliği de devam edecek" ifadelerini kullandı.
Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de iki liderin görüşmesini değerlendirerek, "Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik işbirliği devam edecek ve küresel piyasalara ve dünyaya fayda sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.
TRUMP: PUTİN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM
Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ile yapılan anlaşmanın önemine dikkat çeken Trump, "Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum." dedi.
ABD'ye önemli miktarda dizel yakıt ulaşacağını ve bunun fiyatları düşüreceğini belirten Trump, "Burada dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelden bahsediyoruz, dolayısıyla dizeli temin edeceğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Trump, anlaşmayı eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamalarına karşılık ise ABD'nin Ukrayna ile güçlü bir ortak olduğunu söylemekle yetindi. Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.
ZELENSKİY'DEN YAPTIRIM TEPKİSİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya'dan dizel yakıt tedarik etme kararını eleştirdi. Rusya üzerindeki baskının hafifletilmesinin Moskova'ya yarayacağını savunan Zelenskiy, yaptırımların gerilimi kalıcı biçimde azaltacak bir anlaşma olmadan gevşetilmesini yanlış bulduğunu belirtti.
Zelenskiy, "Rusya ile gerilimin açık ve kalıcı biçimde azaltılmasını öngören bir anlaşma olmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir. Bu, Rusya'nın işine yarar; daha fazla insan öldürmesine, savaşı daha uzun süre sürdürmesine, Amerika'ya daha da az saygı göstermesine ve dünyaya daha büyük kayıplar ve zararlar vermesine olanak tanır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın gerilimi azaltmaya yönelik karşılıklı adımlara hazır olduğunu belirten Zelenskiy, Rus petrol rafinerilerine ve diğer petrol tesislerine yönelik saldırılarının, Moskova'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına düzenlediği saldırılara karşılık olduğunu savundu.
ABD'ye, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmaması halinde Ukrayna'nın da Rus petrol rafinerilerini hedef almayacağı bir anlaşma önerdiklerini hatırlatan Zelenskiy, Washington yönetiminin bu uzlaşmayı sağlayabilecek güce sahip olduğunu dile getirdi.
Zelenskiy, "Putin'e verilen hediyeler, barış getirmeyeceği gibi medeni dünyaya da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Rusya, dizel yakıtın karşılığını daha fazla terör ve ihanetle ödeyecektir. Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir, oysa bu savaş uzatılmamalıdır. İhtiyaç duyulan şey, Rusya ile karşılıklılık temelinde gerilimin gerçekten azaltılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna lideri, ABD'nin ülkesinin savunmasına adil biçimde destek vermesini ve Rusya ile bu doğrultuda güçlü bir görüşme gerçekleştirmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.