Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'nda izlediği bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklığına ilişkin son ölçümlerini açıkladı. Ajans, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını duyurdu.

DENİZ SICAKLIĞI NORMALİN 4 DERECE ÜZERİNDE

JMA'nın açıklamasına göre, takip edilen Pasifik bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklığı normalin 4 derece üzerinde ölçüldü. Bu oran, 1949'dan itibaren görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

El Nino, kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştı. (Foto: DHA)

Sıcaklık farkının tarihin en yüksek seviyesinde olduğu belirtilirken, uzmanlar ortaya çıkan bu olağanüstü tabloyu "Süper El Nino" olarak nitelendirdi.

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