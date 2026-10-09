Pasifik'te tarihi rekor: Süper El Nino kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştı
Japonya Meteoroloji Ajansı, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 4 derece üzerine çıkarak 1949'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Uzmanlar bu olağanüstü durumu "Süper El Nino" olarak nitelendiriyor.
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'nda izlediği bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklığına ilişkin son ölçümlerini açıkladı. Ajans, El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü seviyeye ulaştığını duyurdu.
DENİZ SICAKLIĞI NORMALİN 4 DERECE ÜZERİNDE
JMA'nın açıklamasına göre, takip edilen Pasifik bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklığı normalin 4 derece üzerinde ölçüldü. Bu oran, 1949'dan itibaren görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Sıcaklık farkının tarihin en yüksek seviyesinde olduğu belirtilirken, uzmanlar ortaya çıkan bu olağanüstü tabloyu "Süper El Nino" olarak nitelendirdi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya