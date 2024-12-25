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Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı! Taliban duyurdu: 51 kişi öldü

Afganistan’da Taliban yönetimi Pakistan’ın, ülkeye hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan’ın Afganistan’ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:06
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı! Taliban duyurdu: 51 kişi öldü

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    Pakistan'ın Afganistan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    51 MÜLTECİ HAYATINI KAYBETTİ

    Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, Paktika eyaletine bağlı Barmal ilçesinde dört yeri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin mülteciler olduğunu, altı kişinin de yaralandığını söyledi.

    PAKİSTAN'DAN AFGANİSTAN'A SALDIRI

    Pakistan'ın salı gecesi düzenlediği saldırının ardından çarşamba günü erken saatlerde Taliban Pakistan sözcüsü Mohammad Khurasani, yaptığı açıklamada, 27'si kadın ve çocuk olmak üzere 50 kişinin saldırılarda öldüğünü iddia etti. Bunların, Pakistan'ın kuzeybatıdaki saldırısı nedeniyle Afganistan'a kaçan "silahsız mülteciler" olduğunu söyledi.

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