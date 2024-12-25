Musul’da DEAŞ katliamı: Türkmenlere ait toplu mezar bulundu

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin yaptığı açıklamada, Telafer ilçe merkezindeki Saad semtinde bir okulda başlatılan tadilat çalışmasında toplu mezar tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine onarım çalışmasına ara verildiğini aktaran Muhsin, konuyla ilgili Musul Sağlık Dairesi ve Irak Şehit Yakınları Kurumuna bilgi verdiklerini bildirdi.

İlgili kurumlar tarafından yapılan inceleme ve arama çalışmaları sonucunda mezarda 37 cesedin bulunduğunun tespit edildiğini paylaşan Muhsin, cesetlerin terör örgütü DEAŞ tarafından infaz edilenlere ait olduğunu ve DNA testi için Musul Sağlık Müdürlüğüne götürüldüğünü kaydetti.

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin (AA)

Cesetlerin tamamının Türkmenlere ait olduğunu tahmin ettiğini ifade eden Muhsin, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ele geçirdiği sırada çok sayıda katliamlar yaptığını hatırlatarak, Musul ve Telafer civarında çok sayıda toplu mezar olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.