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Brezilya’da kimyasal panik! Çöken köprüdeki kamyonlar nehri tehdit ediyor

Brezilya’da Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü’nün çökmesinin ardından kimyasal panik patlak verdi. Köprünün çökmesiyle binlerce litre böcek ilacı ve sülfürik asit taşıyan kamyonların Tocantins Nehri'ne düştüğünü aktaran yetkililer, kimyasal maddelerin suyu kirlettiği yönünde endişelerin bulunduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:33
Brezilya’da kimyasal panik! Çöken köprüdeki kamyonlar nehri tehdit ediyor

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    Brezilya'da Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesinin ardından kimyasal panik patlak verdi.

    BREZİLYA'DA NÜKLEER PANİK

    Köprünün çökmesiyle binlerce litre böcek ilacı ve sülfürik asit taşıyan kamyonların nehre düşmesinin ardından kimyasal maddelerin suyu kirletmesinden endişe duyuluyor.

    BBC'nin haberine göre, yetkililer, Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesinin ardından ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

    Brezilya'da Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü’nün çökmesinin ardından kimyasal panik patlak verdi, AFPBrezilya'da Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü’nün çökmesinin ardından kimyasal panik patlak verdi, AFP

    10'DAN FAZLA KİŞİ KAYBOLDU

    Yetkililer, 10'dan fazla kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

    Köprünün çökmesiyle binlerce litre böcek ilacı ve sülfürik asit taşıyan kamyonların Tocantins Nehri'ne düştüğünü aktaran yetkililer, kimyasal maddelerin suyu kirlettiği yönünde endişelerin bulunduğunu söyledi.

    Yetkililer, kimyasallardan dolayı suyun kirlenip kirlenmediğini tespit etmek için nehirden numune alındığını belirterek, arama kurtarma çalışmaları kapsamında dalışların durdurulduğunu ve faaliyetlerin teknelerle sürdürüldüğünü belirtti.

    Brezilya'nın kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü, 22 Aralık'ta çökmüş ve 4 kamyon, 2 otomobil ile 2 motosiklet Tocantins Nehri'ne düşmüştü.

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