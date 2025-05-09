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Pakistan’da uçuşlar normale döndü

Hindistan ile yaşanan çatışmaların ardından Pakistan'da uçuş faaliyetlerine ara veren havalimanlarının hepsinin operasyonlarına yeniden başladığı bildirildi.

Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:53
Pakistan’da uçuşlar normale döndü

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Pakistan'da Hindistan ile yaşanan gerilim nedeniyle uçuş faaliyetlerine ara veren havalimanlarının hepsinin operasyonlarına yeniden başladığı bildirildi.

Pakistan, ReutersPakistan, Reuters

UÇUŞ HİZMETLERİ NORMALE DÖNDÜ

Dawn gazetesine konuşan Pakistan Havalimanları İdaresi Sözcüsü Saifullah Khan, son olarak Karaçi kentinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların yeniden başladığını, böylelikle ülke genelindeki tüm havalimanlarının tamamen faaliyete geçtiğini ve uçuş hizmetlerine kaldıkları yerden devam ettiğini belirtti.

Kurum, daha önce Pakistan ve Hindistan arasındaki mevcut gerilim nedeniyle Lahor, Karaçi, İslamabad ve Sialkot kentlerindeki havaalanlarındaki uçuş hizmetlerini geçici süreliğine askıya almıştı.

Pakistan, ReutersPakistan, Reuters

HİNDİSTAN'LA ÇATIŞMA UÇUŞLARI AKSATMIŞTI

İki ülke arasında, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'deki saldırıyla başlayan ve Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan'ın çeşitli bölgelerine füze fırlatmasıyla artan çatışma, hem bölgeye yapılan uçuşları aksatarak hem de güzergahı kullananların uçuş sürelerini uzatarak sivil havacılığı olumsuz etkiliyor.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesinin verilerine göre, Hindistan'ın Pakistan'daki bazı bölgelere füze saldırısı düzenlediği 6 Mayıs'ın ardından çok sayıda uçuş iptal edildi.

Hindistan'dan 7 Mayıs'ta havalanması planlanan 430 uçuş iptal edilirken, aynı gün Pakistan'dan kalkması beklenen uçak seferlerinin de yüzde 17'si düzenlenmedi.

İptal edilen uçuşların yanı sıra iki ülkenin hava sahalarının kapanması sonucu uluslararası seferlerde farklı rotalar kullanılması uçuş sürelerini uzattı.

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