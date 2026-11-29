Dışişleri Bakanlığından Filistin halkına destek mesajı: "Bağımsız devlet kuruluncaya kadar..."
Dışişleri Bakanlığı, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında resmi mesaj yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının yanında olunacağı bildirildi. Açıklamada, Filistin halkının kutsal ve haklı davasına verilen desteğin her daim sürdürüleceği yinelendi. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası dayanışma gününün önemine işaret ederek Filistin halkıyla dayanışma iradesinin devam edeceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının yanında olunacağını vurguladı.
BAĞIMSIZ DEVLET HEDEFİNE TAM DESTEK
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağımızı yineliyoruz." denildi.
EGEMEN FİLİSTİN VURGUSU
Mesajda, 29 Kasım günü kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında verilen desteğin sürekliliğine dikkat çekildi.
Bakanlık, dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında yanında olma iradesini yineleyerek bağımsız ve egemen devlet hedefi gerçekleşinceye kadar dayanışmanın süreceğinin altını çizdi.