Dışişleri Bakanlığı, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının yanında olunacağını vurguladı.

BAĞIMSIZ DEVLET HEDEFİNE TAM DESTEK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağımızı yineliyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım 2026 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

EGEMEN FİLİSTİN VURGUSU

Mesajda, 29 Kasım günü kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında verilen desteğin sürekliliğine dikkat çekildi.

Bakanlık, dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında yanında olma iradesini yineleyerek bağımsız ve egemen devlet hedefi gerçekleşinceye kadar dayanışmanın süreceğinin altını çizdi.