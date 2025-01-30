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Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Muhammed Deif'in şehit olduğunu açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, habere ilişkin, "El-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deif’in şehit olduğunu duyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Hamas'ın İsrail'i şoka uğrattığı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı harekatının hemen ardından uluslararası medya Muhammed Deif'i manşetlerine taşımıştı.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:06 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:36
Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu

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    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Muhammed Deif'in şehit olduğunu açıkladı.

    İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Gazze şehitlerinin fotoğrafları (Sosyal medya)İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Gazze şehitlerinin fotoğrafları (Sosyal medya)

    İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, habere ilişkin, "El-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deif'in şehit olduğunu duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

    El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif (Ekran görüntüsü)El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif (Ekran görüntüsü)

    El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif'in fotoğrafı ilk kez yayınlandı.

    Ubeyde'nin açıklamaları şu şekilde:

    El Kassam komutanlarından Muhammed Deif ile birlikte Marwan İsa, Gazzi Abu Tamaa, Raed Thabit ve Rafee Salama'nın şehit olduklarını ilan ediyoruz.

    Nasıl olur da 30 yıldan fazla süredir mücadele eden Muhammed Deif tarihe şehit olarak geçmeden anılsın?

    Nasıl olur da El Kassam'ın en sağlam direği, stratejisti Mervan İsa yatağında ölür?

    Komutanlarımıza layık olan budur. Onlar, Aksa Tufanı'nda düşmanı kalbinden vuran zehirli hançeri sapladılar.

    Muhammed Deif'i manşetlere taşımışlardı. (Ekran görüntüsü)Muhammed Deif'i manşetlere taşımışlardı. (Ekran görüntüsü)

    İŞTE AKSA TUFANI'NIN ARKASINDAKİ İSİM: MİSAFİR

    Hamas'ın İsrail'i şoka uğrattığı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı harekatının hemen ardından uluslararası medya Muhammed Deif'i manşetlerine taşımıştı.

    O dönem İngiliz gazetesi Financial Times, "'Misafir: Ölümcül İsrail saldırısının arkasındaki Filistinli beyin Muhammed Deif, cumartesi günkü saldırıyı düzenleyen militan grup Hamas'ın askeri kanadının komutanı" başlıklı haberde Deif'in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece bir başka Filistinlinin evinde kaldığını belirtti.

    "HEM HAMAS HEM FİLİSTİNLİLER SAYGI DUYUYOR"

    1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katılan Deif'in lakabının her gece bir başka evde kalmasından kaynaklandığını belirten Financial Times, Filistinli Profesör Mkhaimar Abusada'nın görüşlerini aktardı. Abusada, Deif ile ilgili "Bu saldırıdan önce kutsal biriydi. Hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu." dedi.

    Abusada, Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Deif'e karşı saygının artacağını belirtti.

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