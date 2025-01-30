Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ve Gazze şehitlerinin fotoğrafları (Sosyal medya)

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, habere ilişkin, "El-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deif'in şehit olduğunu duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif (Ekran görüntüsü)

El Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Deif'in fotoğrafı ilk kez yayınlandı.

Ubeyde'nin açıklamaları şu şekilde:



El Kassam komutanlarından Muhammed Deif ile birlikte Marwan İsa, Gazzi Abu Tamaa, Raed Thabit ve Rafee Salama'nın şehit olduklarını ilan ediyoruz.

Nasıl olur da 30 yıldan fazla süredir mücadele eden Muhammed Deif tarihe şehit olarak geçmeden anılsın?

Nasıl olur da El Kassam'ın en sağlam direği, stratejisti Mervan İsa yatağında ölür?

Komutanlarımıza layık olan budur. Onlar, Aksa Tufanı'nda düşmanı kalbinden vuran zehirli hançeri sapladılar.