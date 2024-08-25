Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmeye niyetlenen Netanyahu’dan küstah tehdit! Hizbullah’tan İsrail’e yalanlama

Gazze 'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı Kahire'ye çevrilmişken İsrail , ateşi bölgeye yayma niyetinde. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan 'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı. Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail'in kuzeyinden siren sesleri duyuldu. Bölgedekilere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yapıldı. 48 saat OHAL ilan edildi.

Zamane Hitler'i, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu





ELİ KANLI NETANYAHU'DAN KÜSTAH TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'da düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a yaklaşık 100 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırılarına yönelik açıklamasında, "Bu sabah Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere hazırlık yaptığını tespit ettik. Savunma Bakanı ve IDF Genelkurmay Başkanı ile mutabık kalarak IDF'nin tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmesi talimatını verdik. O günden bu yana IDF tehditleri bertaraf etmek için güçlü adımlar atmaktadır. Kuzey İsrail'i hedef alan binlerce roketi imha etti. Diğer pek çok tehdidi de bertaraf ediyor ve hem savunma hem de saldırı anlamında çok güçlü adımlar atıyor. Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz" dedi.