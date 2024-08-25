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Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye niyetlenen Netanyahu'dan küstah tehdit! Hizbullah'tan İsrail'e yalanlama

Terör devleti İsrail, yine Gazze'de ateşkesin konuşulduğu bir dönemde 'mağduriyet' tiyatrosu oynayarak katliamlarını meşru bir zemine oturtma girişiminde bulundu. İsrail ordusu Lübnan'ı güneyini vurdu. Ateşi bölgeye yaymaya niyetli olan eli kanlı Netanyahu, “Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz” tehditleri savurdu. Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 10:56 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 11:01
Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmeye niyetlenen Netanyahu’dan küstah tehdit! Hizbullah’tan İsrail’e yalanlama

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Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı Kahire'ye çevrilmişken İsrail, ateşi bölgeye yayma niyetinde.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı. Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail'in kuzeyinden siren sesleri duyuldu. Bölgedekilere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yapıldı. 48 saat OHAL ilan edildi.

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ELİ KANLI NETANYAHU'DAN KÜSTAH TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'da düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a yaklaşık 100 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırılarına yönelik açıklamasında, "Bu sabah Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere hazırlık yaptığını tespit ettik. Savunma Bakanı ve IDF Genelkurmay Başkanı ile mutabık kalarak IDF'nin tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmesi talimatını verdik. O günden bu yana IDF tehditleri bertaraf etmek için güçlü adımlar atmaktadır. Kuzey İsrail'i hedef alan binlerce roketi imha etti. Diğer pek çok tehdidi de bertaraf ediyor ve hem savunma hem de saldırı anlamında çok güçlü adımlar atıyor. Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz" dedi.

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlediLübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyine saldırı düzenledi


HİZBULLAH'TAN 'ŞÜKÜR' MİSİLLEMESİ

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan yapılan direniş saldırılarını İsrail'in engellediğine ilişkin iddiaların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı kaydedildi.

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Konuya dair ayrıntılı bilgilerin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşmada ortaya konacağı belirtilen açıklamada, "Tüm saldırı İHA'larının belirlenen saatlerde Lübnan sınırını geçerek istenilen hedefe doğru çok yönlü şekilde gerçekleştirdiği askeri harekat tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

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