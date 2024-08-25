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AB Yüksek Temsilcisi Josef Borrell: Libya'da artık Türkler var | Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen bu değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve ticari alanlarda Afrika'da attığı adımları hedef aldı. Libya'da değişen düzen üzerine Türk varlığının etkisinin arttığına değinen Borrell, "Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 01:57 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 02:52
AB Yüksek Temsilcisi Josef Borrell: Libya’da artık Türkler var | Akdeniz’de hayal ettiğimiz düzen bu değil

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Türkiye ve Libya arasındaki askeri işbirliği, son dönemde önemli bir ivme kazandı. Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri destek ve eğitim faaliyetleri, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri de güçlendirmiş durumda. Ancak bu ortaklık Avrupa'yı oldukça rahatsız ediyor.

TÜRKİYE LİBYA İŞ BİRLİĞİ AVRUPA'YI TEDİRGİN ETTİ

Son periyotta Türkiye ve Libya arasında ilerleyen askeri iş birliğinin önemli boyutlara ulaşması, Avrupa cephesinde yankı uyandırdı. Türkiye'nin Libya'daki askeri destek ve eğitim faaliyetleri, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerde zirveyi gördü.

''ARTIK AVRUPALILAR YOK TÜRKLER VAR''

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Libya ortaklığını hedef alan açıklamalarda bulundu. Afrika'da olup bitenlere karşı endişelenilmesi gerektiğini belirten Borrell, "Brüksel'e geldiğimde Libya'da Fransızlar ve İtalyanlar vardı. Her zaman uyum içinde değillerdi, her zaman birlikte çalışmıyorlardı ama vardılar. Bugün Libya'da artık Avrupalılar yok, sadece Türkler ve Ruslar var." dedi.

''AKDENİZ'DE HAYAL ETTİĞİMİZ DÜZEN DEĞİL''

Çarpıcı bir itirafta da bulunan Borrell şöyle konuştu:
"Libya kıyılarında var olan üsler artık Avrupa üsleri değil, Türk ve Rus üsleri. Bu Akdeniz'de hayal ettiğimiz düzen değil."

Türkiye'nin Libya'daki varlığı, BM'ce meşruiyeti tanınan UMH'nin ayakta kalmasını sağlamak ve aynı zamanda Libya halkının emperyal güçlere karşı birlik ve bütünlüğünü korumak, bağımsızlığını ve iç barışını garanti altına almak anlamına gelmektedir.

TÜRKİYE LİBYA'DA GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLİYOR

27 Kasım 2019'da imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Şartı'nın 102. maddesi gereğince onaylanan anlaşma, Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunma ve karşılıklı yarar temeline dayanarak iki ülkenin ilişkilerini geliştirme amacı taşıyor.

Odak noktası Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak olan anlaşma, iki ülkeye de Akdeniz'de belirlenen sınırlar içinde doğal kaynaklarda hak talep etme imkanı tanıyor.

Anlaşma, Türkiye'nin, bölgede dışlanma ve yalnız bırakılma politikalarına karşı hukuki ve siyasi açıdan güçlü duruş niteliği taşıyor.

Her iki ülkenin Akdeniz'deki hakları konusunda hukuki ve meşru zemin elde ettiği anlaşmayla Libya, öncesine göre deniz alanı kazancı sağladı.

DOĞU AKDENİZ'DE BULUNAN HİDROKARBON KAYNAKLARI

Türkiye ile Libya arasında Ekim 2022'de yapılan hidrokarbon anlaşması, Türkiye'ye hem Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde hem de ana karasında hidrokarbon arama yetkisi veriyor.

Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının Batı sınırlarını netleştirirken, iki ülkenin de haklarını ihlal edecek olası Yunanistan-Mısır ve Yunanistan-GKRY anlaşmalarının önüne geçti.

Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının bulunması, Türkiye dışında Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve GKRY'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda önem arz ediyor.

Anlaşma, GKRY'nin, 2003'te Mısır, 2007'de Lübnan, 2010'da da İsrail ile KKTC'yi düşünmeden ana kara gibi kendi çıkarları doğrultusunda yaptığı anlaşmaların aksine uluslararası hukuk, adalara ana karalardan daha az münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı veriyor.

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