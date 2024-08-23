CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı

SURİYE'DEN ÜRDÜN'E SALDIRI! ORTA DOĞU KAYNIYOR

On binlerce savaşçısı ve 150 bin kadar füzesi olduğu tahmin edilen Hizbullah ile İsrail arasındaki ilk misilleme raundu, Pazar sabahı gün ağarırken gerçekleşti.

Hizbullah 320 füze ve onlarca kamikaze silahlı insansız hava aracıyla İsrail'deki çok sayıda askeri üssü hedef aldı. Lübnanlı grup 11 üssü vurduğunu söylüyor, bunlardan en önemlisi Mossad karargahına da ev sahipliği yapan Tel Aviv'deki Glilot. Glilot ayrıca askeri istihbarat Unit 8200'e de ev sahipliği yapıyor.

İsrail ise 100 kadar savaş uçağıyla misillemeye hazırlanan Hizbullah'a 'önleyici' saldırı düzenlediğini, Lübnan'ın güneyinde onlarca füze fırlatma rampasını imha ettiğini duyurdu.

135 kilometre uzunluğundaki Lübnan-İsrail sınırında Pazar günü aralıksız sirenler çalarken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah akşam saatlerinde ekranda belirdi. İsrail'e başarılı bir şekilde saldırdıklarını, istihbarat merkezini vurduklarını kaydeden Nasrallah, Tel Aviv yönetiminin kayıpları sakladığını savundu.

Al Jazeera'nın Lübnan muhabiri Zeina Khodr, Hizbullah liderinin mesajında 'caydırıcılık' unsurunun öne çıktığını belirtip misilleme saldırısının İsrail'i kırmızı çizgilerin uzağında tutup tutmayacağını önümüzdeki saatler ve günlerin göstereceği yorumunu yaptı.

Hasan Nasrallah açıklamalarında Lübnan'a haftalardır hakim olan topyekun bir savaş korkusuna da değindi, "Bu aşamada ülke nefes alabilir ve rahatlayabilir" deyip Hizbullah'ın askeri gerilimin tırmanışını engellemek istediğini vurguladı.

Pazartesi sabahına gelindiğinde ise, bu kez Lübnan-İsrail sınırından oldukça uzaktaki bir konumda, Ürdün sınırında sirenler çaldı. İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki Taberiye Gölü'nün güneyindeki yerleşimlerde yaşayanlar ve tatilciler, hava saldırısı sirenleriyle yataklarından fırladı.

Ürdün-İsrail sınırındaki Hamat Gader'in yanı sıra Tel Katzir, Haon ve Ein Gev gibi yerleşimlerdeki sirenlerin nedeni, yaklaşan bir kamikaze silahlı insansız hava aracıydı. İsrail ordusuna ait savaş uçakları 'bilinmeyen' drone'u vurmak için havalandı.

SALDIRI SURİYE'DEN!

İsrail ordusu, saldırının Suriye'den geldiğini ve kamikaze drone'un düşürüldüğünü bildirdi.

Ürdün sınırının sıfır noktasında yer alan Hamat Gader'de kamikaze silahlı insansız hava aracı alarmı verilmesi, son derece sıra dışı. Golan Tepeleri bölgesindeki Hamat Gader'in fiili Suriye sınırına uzaklığı ise yaklaşık 12 kilometre.

Suriye'nin güneybatısındaki Golan Tepeleri, uluslararası politikada yüzölçümünü çok aşan bir öneme sahip. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'deki 6 Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı'nda işgal etti. Bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kaldı.

Savaşın sonunda bir ateşkes hattı oluşturuldu ve bölge işgal gücü olan İsrail ordusunun denetimine geçti. İsrail çok kısa süre içinde Golan Tepeleri'nde Yahudi yerleşimleri inşasına başladı.

Suriye 1973'teki Yom Kippur Savaşı sırasında Golan Tepeleri'ni geri almaya çalıştı. İsrail güçlerine büyük kayıplar verdirdi ama sonunda çekilmek zorunda kaldı.

İki ülke 1974'de bir ateşkes anlaşması imzaladı. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir gözlem gücü 1974'ten itibaren bölgedeki ateşkes hattına yerleşti.

İsrail 1981'de bölgeyi ilhak etti, bu karar uluslararası toplum tarafından tanınmadı. Günümüzde İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinde on binlerce yerleşimci yaşıyor.