Siyonist operasyon! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...





İSRAİL ADALET BAKANLIĞINA AİT 1 MİLYONDAN FAZLA BELGE SIZDIRILDI



Hatırlanacağı üzere Distributed Denial of Secrets'ın (DDoSecrets) ismi ile bilinen Telegram kanalı, İsrail Adalet Bakanlığı'na ait 1 milyondan fazla belgeyi sızdırmıştı.



Paylaşılan verilerin ardından ihbar üzerine DDoSecrets kanalı kapatılmıştı.

ÜST DÜZEY BİLGİLER, İÇ VE DIŞ GİZLİ BELGELER…



İsrail gazetesi Haaretz'e göre sızdırılan belgelerde bakanlıktaki üst düzey yetkililerin kişisel bilgilerinin yanı sıra özel yazışmalar ve bakanlığın iç ve dış gizli belgeleri yer alıyordu.





ABD'DEKİ PROPANGADA FAALİYETLİER İFŞA OLDU



İngiliz The Guardian'da yer alan haber de ise sızdırılan belgelerde, İsrailli yetkililerin, ABD'deki yabancı etki yasasını gizlice delmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.



ABD'deki propaganda faaliyetleri için FARA'dan kaçınmanın yollarını arayan İsrail hukuk firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.

"OP CYBER TUFAN"



Terör devleti İsrail'in rahatsızlık duyduğu en büyük konu ise Gazze'de gerçekleştirdiği saldırının ardından kurulan "Op Cyber Toufan" veri tabanı oldu.



Bu veri tabanında İsrail'in devlet kurumları ve şirketlerine ait yaklaşık 20 bin belge alıyordu. Belgeler arasında İsrail vatandaşlarına ait kişisel bilgiler de yer alıyordu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

