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Siyonist operasyon! Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alındı. Durov'un gözaltına alınması dünya genelinde büyük tartışmalara neden olurken, tutuklanmasındaki diğer bir neden ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetmesi gösterildi. Hatırlanacağı üzere Distributed Denial of Secrets'ın (DDoSecrets) ismi ile bilinen Telegram kanalı, İsrail Adalet Bakanlığı’na ait 1 milyondan fazla belgeyi sızdırmıştı. Paylaşılan verilerin ardından ihbar üzerine DDoSecrets kanalı kapatılmıştı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:13 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 16:23
Siyonist operasyon! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...

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Telegram'ın kurucusu ve yöneticisi Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alındı. Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.



8 FARKLI SUÇTAN YARGILANACAK

Gözlatına alınan Pavel Durov'a terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik, yaptırımlardan kaçınma gibi 8 farklı suçlama yönetildi.

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20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Batılı istihbarat servisileri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek isterken, Fransız medyasına göre Durov iş birliği yapmasa 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.



SİYONİST TALEPLERİ REDDETTİ TUTUKLANDI

Öte yandan Durov'un tutuklanmasındaki diğer bir neden ise terör devleti İsrail'in Telegram'daki sansür talebini reddetmesi gösteriliyor.

Soykırımcı İsrail'e ait verileri ele geçiren bilgisayar korsanları, bu bilgileri Telegram üzerinden yayınlıyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jackson Hinkle, "Hassas İsrail verilerinden gigabaytlarcasını çalan İsrail karşıtı bilgisayar korsanları, gizli bilgileri TELEGRAM'da yayınlıyor. Telegram, İsrail'in sansür talebini reddetti. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov bugün Fransa'da tutuklandı ve 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.



İSRAİL ADALET BAKANLIĞINA AİT 1 MİLYONDAN FAZLA BELGE SIZDIRILDI

Hatırlanacağı üzere Distributed Denial of Secrets'ın (DDoSecrets) ismi ile bilinen Telegram kanalı, İsrail Adalet Bakanlığı'na ait 1 milyondan fazla belgeyi sızdırmıştı.

Paylaşılan verilerin ardından ihbar üzerine DDoSecrets kanalı kapatılmıştı.

ÜST DÜZEY BİLGİLER, İÇ VE DIŞ GİZLİ BELGELER…

İsrail gazetesi Haaretz'e göre sızdırılan belgelerde bakanlıktaki üst düzey yetkililerin kişisel bilgilerinin yanı sıra özel yazışmalar ve bakanlığın iç ve dış gizli belgeleri yer alıyordu.



ABD'DEKİ PROPANGADA FAALİYETLİER İFŞA OLDU

İngiliz The Guardian'da yer alan haber de ise sızdırılan belgelerde, İsrailli yetkililerin, ABD'deki yabancı etki yasasını gizlice delmeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

ABD'deki propaganda faaliyetleri için FARA'dan kaçınmanın yollarını arayan İsrail hukuk firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.

"OP CYBER TUFAN"

Terör devleti İsrail'in rahatsızlık duyduğu en büyük konu ise Gazze'de gerçekleştirdiği saldırının ardından kurulan "Op Cyber Toufan" veri tabanı oldu.

Bu veri tabanında İsrail'in devlet kurumları ve şirketlerine ait yaklaşık 20 bin belge alıyordu. Belgeler arasında İsrail vatandaşlarına ait kişisel bilgiler de yer alıyordu.

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