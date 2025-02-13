Orman yangınından sonra heyelan! Los Angeles’ta bir felaket daha: Tahliye uyarısı yapıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde binlerce evin küle döndüğü, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangınların ardından bir felaket uyarısı daha yapıldı.

Los Angeles yangını, Reuters

LOS ANGELES'TA TAHLİYE UYARISI

Perşembe günü Güney Kaliforniya'yı güçlü bir fırtına vurması beklenirken yetkililer geçen ay çıkan orman yangınlarından zarar gören bölgelerde tehlikeli su baskınlarına ve moloz akışlarına neden olabileceği tahliye uyarıları yayımlamaya başladı.

Los Angeles yangını, Reuters

ACİL DURUM HAZIRLIĞI

Kaliforniya Acil Durum Hizmetleri Ofisi, Eaton ve Palisades Yangınları'ndan Los Angeles çevresindeki derelere, nehirlere ve diğer su kütlelerine tehlikeli maddelerin akışını sınırlamak için "saman söğütleri, kompost silt çorapları ve silt çitleri" dahil olmak üzere "acil durum koruma malzemeleri" yerleştirdiğini söyledi. Ajans ayrıca "moloz akışını yönlendirmek için K-rayları" kurulumunu koordine ettiğini belirtti.

Tahliye uyarısında bahsedilen bölgenin Eaton yangınından etkilenen bölgeler olmadığı belirtildi.