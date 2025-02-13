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ABD istihbaratından İsrail raporu! Tel Aviv Tahran’ı mı vuracak?

ABD istihbaratı İsrail’in İran’a büyük bir saldırı hazırladığına dair bir rapor yayımladı. Wall Street Journal, iki istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde, söz konusu raporun Başkan Donald Trump’ın yönetiminin ilk günlerinde yayımlandığını belirtti. Rapora göre İsrail, Trump’ın eski Başkan Joe Biden’a göre İran’a saldırıya daha fazla destek vermesini bekliyor. ABD’li yetkililer ise İsrail’in olası bir saldırıda ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağını söylüyor.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:57 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:57
ABD istihbaratından İsrail raporu! Tel Aviv Tahran’ı mı vuracak?

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    İsrail Gazze'de ateşkesi çıkmaza sokarken ABD istihbaratından dikkat çeken bir rapor geldi. Wall Street Journal, ABD istihbaratının, İsrail'in, İran'In nükleer tesislerine yönelik saldırı planladığını rapor etti.

    Ekim ayındaki İsrail saldırılarından sonra İran füze geliştirme tesisi, Fotoğraf Wall Street Journal'dan alınmıştırEkim ayındaki İsrail saldırılarından sonra İran füze geliştirme tesisi, Fotoğraf Wall Street Journal'dan alınmıştır

    ABD'DE İSRAİL RAPORU! İRAN'A MI SALDIRACAKLAR?

    Wall Street Journal'a konuşan iki istihbarat kaynağı, İsrail'in Donald Trump yönetimini saldırıları desteklemeye zorlayacağı, Trump'ın saldırıya destek verme ihtimalinin eski Başkan Joe Biden'a göre daha fazla olduğunu belirtti.

    ABD istihbarat teşkilatının, Başkan Trump yönetiminin ilk günlerinde sunduğu ikinci bir raporda, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi. İstihbarata yakın bir ABD yetkilisi, bu raporun ABD Başkanı Trump'ın yönetiminin ilk günlerinde yayımlandığını söyledi.

    Ekim ayında İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüEkim ayında İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    TEL AVİV WASHINGTON'A MUHTAÇ

    ABD askeri yetkilileri, karmaşık yapıları nedeniyle İran'ın ağır tahkimatlı nükleer tesislerine İsrail tarafından yapılacak bir saldırıda ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

    NETANYAHU'DAN CEVAP GELMEDİ

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi yorum taleplerine yanıt vermedi ve İsrail ordusu yorum yapmayı reddetti. İsrailli yetkililer, İran'a karşı daha agresif bir eylem fırsatı olduğunu defalarca işaret etmişti.

    KATZ TEHDİT ETMİŞTİ

    İsrail Savunma Bakanı Israel Katz kasım ayında "İran, nükleer tesislerine yönelik saldırılara her zamankinden daha fazla maruz kalıyor. En önemli hedefimize ulaşma fırsatımız var: İsrail Devleti'ne yönelik varoluşsal tehdidi engellemek ve ortadan kaldırmak." Şeklinde bir açıkçalama yapmış ve İran'ı açıkça tehdit etmişti. İran geçmişte nükleer tesislerinin vurulması halinde misillemede bulunacağı tehdidinde bulunmuştu.

    Tahran, ABD ile görüşmelere açık olduğunun sinyallerini veriyor. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi geçen hafta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "ABD için en büyük engel İran'ın nükleer silah peşinde koşmasıysa, bu çözülebilir. İran'ın nükleer silahlar konusundaki duruşu açık." dedi.

    İRAN'IN URANYUM STOKU

    Aralık ayında, ABD istihbarat topluluğu İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelebileceğine dair şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. İran büyük miktarda zenginleştirilmiş uranyum stokladı ve devam etme yönünde siyasi bir karar alması durumunda bir bomba üzerindeki çalışmaları tamamlamanın teknik detayları üzerinde çalıştığı düşünülüyor.

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