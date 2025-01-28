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Los Angeles'taki orman yangınlarında bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 29’a yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.Toplamda en az 16 bin 291 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 2 bin 90 yapıda ise hasar oluştuğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:26
Los Angeles’taki orman yangınlarında bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 29’a yükseldi

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    ABD, ülkenin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre, Palisades Yangını'nda 12, Eaton Yangını'nda ise 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a yükseldi.

    Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 29'a yükseldi

    Los Angeles'taki yangın felaketinde bilanço ağırlaştı. (AA)Los Angeles'taki yangın felaketinde bilanço ağırlaştı. (AA)

    California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan Palisades Yangını'nın yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı kaydedildi. 14 bin 21 dönümlük alana yayılan Eaton Yangını'nın ise yüzde 99 oranında söndürüldüğü aktarıldı. Toplamda en az 16 bin 291 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 2 bin 90 yapıda ise hasar oluştuğu ifade edildi.

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