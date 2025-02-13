Tayvan’da AVM’de patlama! En az dört ölü

Tayvan'ın Taichung şehrindeki Shin Kong Mitsukoshi Alışveriş Merkezi'nde patlama meydana geldi.

EN AZ DÖRT ÖLÜ

AVM'nin 12. katındaki yemek alanında meydana gelen doğal gaz patlamasında az dört kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AVM DAĞILDI SOKAĞA SAÇILDI

Olay yerine saat 11.30 sıralarında çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın dış cephesinde bazı kısımlar hasar görürken, dağılan parçalar sokaklara saçıldı.

Tayvan'da AVM'de patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İNCELEME BAŞLATILDI

Taichung Belediye Başkanı Lu Shiow-yen olay yerindeki muhabirlere şoku yakındaki ofisinde hissettiğini söyledi. İtfaiye bürosunun önce bir kurtarma operasyonuna odaklanacağını ancak bir soruşturmanın da devam ettiğini ve memurların başka tehlike kaynakları olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

Tayvan'da AVM'de patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PATLAMA SORUŞTURMASI

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, kazanın nedeninin araştırılması için ilgili tüm hükümet kurumlarına talimat verdiğini söyledi.

Taichung Belediye Başkanı Lu Shiow-yen, ofiste patlamayı gösterdiğini belirterek önceliğin durma çalışmalarının olduğunu ancak olayın nedenine ilişkin soruşturmanın da başlatıldığını ifade etti. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, ilgili tüm devlet kurumlarına yönelik araştırma talimatı verdi.