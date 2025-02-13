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Tayvan’da AVM’de patlama! En az dört ölü

Tayvan’ın Taichung şehrinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Shin Kong Mitsukoshi AVM’de meydana gelen patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AVM’nin 12. katındaki yemek alanında meydana gelen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:50
Tayvan’da AVM’de patlama! En az dört ölü

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    Tayvan'ın Taichung şehrindeki Shin Kong Mitsukoshi Alışveriş Merkezi'nde patlama meydana geldi.

    EN AZ DÖRT ÖLÜ

    AVM'nin 12. katındaki yemek alanında meydana gelen doğal gaz patlamasında az dört kişinin hayatını kaybettiği ve sekiz kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    AVM DAĞILDI SOKAĞA SAÇILDI

    Olay yerine saat 11.30 sıralarında çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın dış cephesinde bazı kısımlar hasar görürken, dağılan parçalar sokaklara saçıldı.

    Tayvan'da AVM'de patlama, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTayvan'da AVM'de patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Taichung Belediye Başkanı Lu Shiow-yen olay yerindeki muhabirlere şoku yakındaki ofisinde hissettiğini söyledi. İtfaiye bürosunun önce bir kurtarma operasyonuna odaklanacağını ancak bir soruşturmanın da devam ettiğini ve memurların başka tehlike kaynakları olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

    Tayvan'da AVM'de patlama, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTayvan'da AVM'de patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    PATLAMA SORUŞTURMASI

    Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, kazanın nedeninin araştırılması için ilgili tüm hükümet kurumlarına talimat verdiğini söyledi.

    Taichung Belediye Başkanı Lu Shiow-yen, ofiste patlamayı gösterdiğini belirterek önceliğin durma çalışmalarının olduğunu ancak olayın nedenine ilişkin soruşturmanın da başlatıldığını ifade etti. Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, ilgili tüm devlet kurumlarına yönelik araştırma talimatı verdi.

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